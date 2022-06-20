Червень, 20 в 18:55

З початком повномасштабної війни російська армія знищила та пошкодила безліч цивільних будинків та об’єктів інфраструктури.

Ворожі ракети потрапляють у школи, садочки, лікарні, житлові квартали, знищують цивільну інфраструктуру.

Факти ICTV зібрали інтерактивні карти, які дозволяють фіксувати наслідки російського вторгнення в Україну.

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Карти покликані не лише слідкувати за руйнацією, а й в майбутньому можуть бути використані у Гаазі як доказ військових злочинів Росії в Україні.

Інтерактивна карта від Bellingcat

До масиву даних включені тільки ті руйнування, фото та відео яких були оприлюднені у соціальних мережах.

На карті Міжнародної розслідувальної група Bellingcat зафіксовано кілька сотень випадків влучання ракет у житлові квартали, руйнування цивільної інфраструктури, а також очевидна присутність постраждалих цивільних осіб або нерухомих тіл мирних жителів.

Крім цього, вказані типи боєприпасів, які завдали шкоди цивільному населенню.

Інтерактивна Карта Руйнувань від Антикорупційного штабу

На мапі вносяться світлини зруйнованих або пошкоджених цивільних об’єктів: будинків, шкіл, церков, стадіонів тощо. Мапа унікальна: на відміну від інших подібних ресурсів, вона містить фото споруди до денацифікації.

Такі фото організатори знаходять та додають власноруч або отримують від користувачів. Нині таких об’єктів на карті вже понад 1400.

Карта Руйнувань покликана оцінити збитки і залучити кошти для відновлення.

Під час наповнення Карти Руйнувань Антикорупційний штаб співпрацює з органами державної влади та місцевого самоврядування для обміну інформації щодо зруйнованих об’єктів.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.