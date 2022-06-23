Червень, 23 в 13:04

Близько 11 млн жителів країни-агресора Росії мають родичів в Україні. Із початком повномасштабного вторгнення російських військ українці намагалися донести правду про війну своїм рідним, які мешкають в РФ. Проте, попри родинні зв’язки, більшість росіян воліють вірити власній пропаганді по телевізору.

Дослідницька компанія Gradus Research провела соцопитування, під час якого хотіла з’ясувати, як українці комунікували з родичами в РФ на початку війни та чи російська воєнна пропаганда потужніша за сімейні зв’язки. Результати опитування оприлюднило американське видання The Washington Post.

– Із такою кількістю родинних зв’язків, які з’єднують дві країни, чому більше росіян не повстала проти жорстокої війни Росії проти України? Відповідь частково полягає в тому, що багато росіян вірять пропагандистським наративам президента Володимира Путіна, а не свідченням своїх рідних, – зазначається в публікації.

Чи говорять українці про війну з родичами в РФ

Під час опитування 48% респондентів (908 людей) заявили, що мають хоча б одного родича в Росії. Більшість із цих респондентів (59%, або ж 534 людини) на початку повномасштабного вторгнення говорили про війну зі своїми рідними в РФ через соціальні мережі: переважно WhatsApp, Telegram, відео- та голосові дзвінки.

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Водночас через декілька тижнів така комунікація переважно припинилася, оскільки українцям не вдалося достукатися до членів своїх родин та продертися крізь завісу російської пропаганди.

– Згідно з нашим опитуванням, протягом перших двох тижнів війни комунікація переважно припинилася. А на момент опитування, приблизно через сім тижнів після російського вторгнення, відбувалося вже менше половини (46%) цих розмов, – йдеться в результатах опитування.

Дослідники з’ясували, що 72% респондентів обговорювали війну з тітками, дядьками, двоюрідними братами/сестрами, 19% – з братами і сестрами, 6% – з батьками.

Про що говорять українці з родичами в РФ

Близько 74% із 534 респондентів, які дискутували про війну зі своїми родичами, говорили про навмисні бомбардування та обстріли українських населених пунктів, які здійснюють російські війська.

Крім того, українці намагалися донести правду про:

• вбивства Росією мирного населення (67%);

• російське мародерство (41%);

• тортури та зґвалтування українців (38%);

• використання зброї, забороненої міжнародним правом, наприклад касетних бомб (27%).

Під час спілкування з родичами в РФ українці також порушували тему фейкових пропагандистських заяв Росії, які виправдовують вторгнення:

• 52% опитаних обговорювали заяви російської пропаганди, що лідери України начебто є “нацистами”;

• 36% спростовували твердження, що РФ начебто “звільняє” території в Донецькій і Луганській областях;

• 30% спростовували під час розмов заяви про те, що Україна “здійснює геноцид” проти етнічних росіян;

• 20% респондентів торкнулися фейкових заяв, що Україна нібито розробляє ядерну зброю.

Наскільки впливовою є пропаганда РФ та чи вдалося українцям пробити інформаційну “бульбашку”

Під час опитування респонденти повідомили про значний вплив російської військової пропаганди на їхніх родичів на початку повномасштабної війни. Оцінюючи вплив пропаганди за шкалою від 1 до 10, де вищі значення представляють сильніші переконання, респонденти поставили середню оцінку 8.

– Звісно, ці оцінки ґрунтуються на спогадах респондентів з перших днів війни. Тим не менш, вони чітко свідчать про те, що багато українців усвідомлюють, що над їхніми родичами панує російська пропаганда, – наголошується в дослідженні.

За словами респондентів, сильнішому впливу пропаганди РФ піддаються їхні родичі старшого віку, а також ті, хто отримує новини з російського державного телебачення, а не з інтернету чи інших джерел. Крім того, виявилося, що родичі, які проживають у Москві та Санкт-Петербурзі, не менш схильні довіряти пропаганді, ніж ті, хто мешкає в менших містах РФ та сільській місцевості.

Під час опитування 54% респондентів повідомили, що їхні розмови не похитнули віру родичів у російську пропаганду. А 8% респондентів заявили, що їхні російські родичі через ці дискусії ще більше повірили в пропаганду.

Водночас 22% опитаних поінформували, що їхні дискусії спонукали родичів трохи менше вірити пропаганді РФ. Ще 16% наголосили, що родичі стали вірити їй набагато менше.

Респонденти, які на момент проведення опитування все ще спілкувалися з родичами в РФ, озвучили більш оптимістичні дані.

– Лише 37% із цих 228 респондентів стверджують, що їхні розмови не мали жодного ефекту, і тільки 4% – що розмови зміцнили переконання їхніх родичів. У цій групі 59% повідомляють, що їхні російські родичі трохи або значно менше вірять державній пропаганді, – сказано в результатах дослідження.

Більшість респондентів під час комунікації з родичами в РФ покладалися на факти (59%), ніж на логіку (48%) чи емоції (26%). Тим самим українці прагнули краще вплинути на переконання своїх родичів про війну.

Опитування українців проводила дослідницька компанія Gradus Research з 15 до 17 квітня цього року методом самозаповнення анкети в мобільному застосунку. Вибірка становить 1 880 респондентів віком 18-60 років, котрі проживають у містах з кількістю мешканців понад 50 тис. Похибка становить 2,1%.