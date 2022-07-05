Как получить гуманитарную помощь от McDonald’s: куда обращаться
С началом полномасштабной войны сеть ресторанов McDonald’s прекратила свою работу на территории Украины, но начала оказывать гуманитарную помощь.
Все продукты, которые хранились в ресторанах на начало войны, передали в гуманитарные штабы. Сейчас компания продолжает заниматься помощью для украинцев, пострадавших от вооруженной агрессии России.
Что предусматривает гуманитарная помощь от McDonald’s и как ее получить — узнавали Факты ICTV.
Гуманитарная помощь от McDonald’s
Сеть ресторанов McDonald’s в партнерстве с фондом Дом Рональда МакДональда помогают украинским семьям, начиная с 24 февраля. Направлена эта помощь в нескольких направлениях:
- Гуманитарная помощь — детским больницам, беженцам и семьям, которые страдают от войны. Предоставляются медикаменты, продукты питания, одежда, средства защиты и другие нужные вещи.
- Продукты питания — пакуют и доставляют наборы с продуктами питания украинцам, которые в этом нуждаются. Сотрудничество происходит с гуманитарными штабами, администрациями и волонтерскими организациями.
- Медицинское оборудование — передают в украинские больницы необходимые медицинские аппараты.
- Семейные комнаты — организуют специальные комнаты в детских больницах, чтобы родители были рядом с детьми.
Как получить помощь
Медикаменты, одежда, средства гигиены или продуктовые наборы McDonald’s не предоставляет отдельно каждому украинцу.
Сотрудничество происходит с гуманитарными штабами, администрациями и волонтерскими организациями. То есть McDonald’s собирает продуктовые наборы и передает волонтерам.
А волонтерские организации отдают их гражданам. Для получения вам нужно только посетить один из гуманитарных пунктов в вашем городе и забрать пищевой набор.
Как отмечается на сайте компании, получить помощь возможно в Харькове, Запорожье, Киевской, Черниговской, Черкасской и Одесской областях, а также в городе Борисполь, Николаеве, Днепре и Кривом Роге.
Если вы волонтерская организация, чтобы получить помощь, вам нужно заполнить анкету на сайте фонда Дом Рональда МакДональда.
Сейчас предоставление гуманитарной помощи для организаций временно приостановлено.