Июль, 05 в 13:33

С началом полномасштабной войны сеть ресторанов McDonald’s прекратила свою работу на территории Украины, но начала оказывать гуманитарную помощь.

Все продукты, которые хранились в ресторанах на начало войны, передали в гуманитарные штабы. Сейчас компания продолжает заниматься помощью для украинцев, пострадавших от вооруженной агрессии России.

Что предусматривает гуманитарная помощь от McDonald’s и как ее получить — узнавали Факты ICTV.

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Гуманитарная помощь от McDonald’s

Сеть ресторанов McDonald’s в партнерстве с фондом Дом Рональда МакДональда помогают украинским семьям, начиная с 24 февраля. Направлена эта помощь в нескольких направлениях:

Гуманитарная помощь — детским больницам, беженцам и семьям, которые страдают от войны. Предоставляются медикаменты, продукты питания, одежда, средства защиты и другие нужные вещи.

— детским больницам, беженцам и семьям, которые страдают от войны. Предоставляются медикаменты, продукты питания, одежда, средства защиты и другие нужные вещи. Продукты питания — пакуют и доставляют наборы с продуктами питания украинцам, которые в этом нуждаются. Сотрудничество происходит с гуманитарными штабами, администрациями и волонтерскими организациями.

— пакуют и доставляют наборы с продуктами питания украинцам, которые в этом нуждаются. Сотрудничество происходит с гуманитарными штабами, администрациями и волонтерскими организациями. Медицинское оборудование — передают в украинские больницы необходимые медицинские аппараты.

— передают в украинские больницы необходимые медицинские аппараты. Семейные комнаты — организуют специальные комнаты в детских больницах, чтобы родители были рядом с детьми.

Как получить помощь

Медикаменты, одежда, средства гигиены или продуктовые наборы McDonald’s не предоставляет отдельно каждому украинцу.

Сотрудничество происходит с гуманитарными штабами, администрациями и волонтерскими организациями. То есть McDonald’s собирает продуктовые наборы и передает волонтерам.

А волонтерские организации отдают их гражданам. Для получения вам нужно только посетить один из гуманитарных пунктов в вашем городе и забрать пищевой набор.

Как отмечается на сайте компании, получить помощь возможно в Харькове, Запорожье, Киевской, Черниговской, Черкасской и Одесской областях, а также в городе Борисполь, Николаеве, Днепре и Кривом Роге.

Если вы волонтерская организация, чтобы получить помощь, вам нужно заполнить анкету на сайте фонда Дом Рональда МакДональда.

Сейчас предоставление гуманитарной помощи для организаций временно приостановлено.