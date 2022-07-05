Липень, 05 в 13:33

З початком повномасштабної війни мережа ресторанів McDonald’s припинила свою роботу на території України, але почала надавати гуманітарну допомогу.

Усі продукти, які зберігались в ресторанах на початок війни, передали в гуманітарні штаби. Наразі компанія продовжує займатися допомогою для українців, які постраждали від збройної агресії Росії.

Що передбачає гуманітарна допомога від McDonald’s та як її отримати – дізнавалися Факти ICTV.

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Гуманітарна допомога від McDonald’s

Мережа ресторанів McDonald’s у партнерстві з фундацією Дім Рональда МакДональда допомагають українським родинам, починаючи з 24 лютого. Направлена ця допомога за кількома напрямками:

Гуманітарна допомога – дитячим лікарням, біженцям і родинам, що потерпають від війни. Надають медикаменти, продукти харчування, одяг, засоби захисту та інші потрібні речі.

– дитячим лікарням, біженцям і родинам, що потерпають від війни. Надають медикаменти, продукти харчування, одяг, засоби захисту та інші потрібні речі. Продукти харчування – пакують та доставляють набори з продуктами харчування українцям, які цього потребують. Співпраця відбувається з гуманітарними штабами, адміністраціями та волонтерськими організаціями.

пакують та доставляють набори з продуктами харчування українцям, які цього потребують. Співпраця відбувається з гуманітарними штабами, адміністраціями та волонтерськими організаціями. Медичне обладнання – передають в українські лікарні необхідні медичні апарати.

– передають в українські лікарні необхідні медичні апарати. Сімейні кімнати – організовують такі кімнати у дитячих лікарнях, аби батьки були поруч з дітьми.

Як отримати допомогу

Медикаменти, одяг, засоби гігієни або продуктові набори McDonald’s не надає окремо кожному українцю.

Співпраця відбувається з гуманітарними штабами, адміністраціями та волонтерськими організаціями. Тобто, McDonald’s збирає продуктові набори та передає волонтерам.

Натомість волонтерські організації віддають їх громадянам. Вам потрібно лише завітати до одного з гуманітарних пунктів у вашому місті та отримати харчовий пакунок.

Як зазначається на сайті компанії, отримати допомогу можливо у Харкові, Запоріжжі, Київській, Чернігівській, Черкаській та Одеській областях, а також у місті Бориспіль, Миколаєві, Дніпрі та Кривому Розі.

Якщо ви волонтерська організація, аби отримати допомогу, вам потрібно заповнити анкету на сайті фундації Дім Рональда МакДональда.

Наразі надання гуманітарної допомоги для організацій тимчасово призупинено.