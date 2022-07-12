Знання української та історії: уряд готує впровадження іспиту для отримання громадянства

Липень, 12 в 18:35

Міністерство юстиції та Міністерство внутрішніх справ підготують та внесуть на розгляд уряду законопроєкти щодо запровадження комплексного іспиту для набуття громадянства України.

Відповідне протокольне доручення на виконання завдання президента України підтримали 12 липня під час засідання.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

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— Громадянство України сьогодні — це привілей. І кожен, хто на нього претендує, повинен знати й розуміти основоположні засади нашої країни, — зазначив Шмигаль.

Також Міністерству освіти і науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови доручено розробити й затвердити програми іспиту на рівень володіння державною мовою, з історії України та з основ Конституції України.

Ініціативу щодо запровадження іспиту для отримання громадянства України було оприлюднено на сайті петицій президента 23 травня 2022 року.

Станом на 12 липня збір підписів завершено – петиція набрала 26 578 голосів з 25 тис. необхідних. У відповідь на петицію Зеленський доручив прем’єр-міністру комплексно опрацювати питання впровадження обов’язкового іспиту для набуття громадянства України.

Джерело: Денис Шмигаль