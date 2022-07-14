Оккупанты боятся HIMARS: Жданов о двух основных опорах боевых действий и ударах ВСУ

Июль, 13 в 21:25

Российские военные боятся огневого удара полученных Украиной ракетных артиллерийских систем HIMARS. ВСУ бьют по двум основным опорам оккупационной армии — логистике и системе военного управления. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

— У нас ассортимент довольно ограничен, поэтому они все списывают на HIMARS. Хотя у нас уже есть аналоги этой реактивной системы залпового огня. Но им так удобнее, наверное. В принципе, какая для нас разница? Боятся HIMARS? Значит, будем пропагандировать HIMARS.

По словам военного эксперта, сейчас Украина взяла на себя инициативу навязывать характер ведения боевых действий. Со временем у России наступит так называемый боеприпасный голод, уверен Жданов.

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