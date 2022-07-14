Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Окупанти бояться HIMARS: Жданов про дві основні опори бойових дій та удари ЗСУ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
M142 HIMARS
Фото: Getty Images

Російські військові бояться вогневого удару ракетних артилерійських систем HIMARS, отриманих Україною. ЗСУ б’ють по двох основних опорах окупаційної армії – логістиці та системі воєнного управління. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

– У нас асортимент досить обмежений, тому вони все списують на HIMARS. Хоча ми вже маємо аналоги цієї реактивної системи залпового вогню. Але їм так зручніше, мабуть. В принципі, яка нам різниця? Бояться HIMARS? Значить, пропагуватимемо HIMARS.

За словами військового експерта, зараз Україна взяла на себе ініціативу нав’язувати характер ведення бойових дій. Згодом для Росії настане так званий боєприпасний голод, впевнений Жданов.

Зараз дивляться

– Зараз ініціатива у наших руках. Ми нав’язуємо характер ведення бойових дій. У нас з’явилася можливість громити дві основні опори бойових дій – логістику та систему військового управління. Таким чином ми можемо впливати на характер бойових дій на передньому краї. І найближчими днями він почне змінюватися у бік зменшення вогневого впливу на наші позиції. Тобто потихеньку настане боєприпасний голод, – переконаний Жданов.

Читайте
Українські захисники відбили штурм окупантів на декількох напрямках - Генштаб ЗСУ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка