Окупанти бояться HIMARS: Жданов про дві основні опори бойових дій та удари ЗСУ
Російські військові бояться вогневого удару ракетних артилерійських систем HIMARS, отриманих Україною. ЗСУ б’ють по двох основних опорах окупаційної армії – логістиці та системі воєнного управління. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.
– У нас асортимент досить обмежений, тому вони все списують на HIMARS. Хоча ми вже маємо аналоги цієї реактивної системи залпового вогню. Але їм так зручніше, мабуть. В принципі, яка нам різниця? Бояться HIMARS? Значить, пропагуватимемо HIMARS.
За словами військового експерта, зараз Україна взяла на себе ініціативу нав’язувати характер ведення бойових дій. Згодом для Росії настане так званий боєприпасний голод, впевнений Жданов.
– Зараз ініціатива у наших руках. Ми нав’язуємо характер ведення бойових дій. У нас з’явилася можливість громити дві основні опори бойових дій – логістику та систему військового управління. Таким чином ми можемо впливати на характер бойових дій на передньому краї. І найближчими днями він почне змінюватися у бік зменшення вогневого впливу на наші позиції. Тобто потихеньку настане боєприпасний голод, – переконаний Жданов.