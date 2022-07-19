Росія перекинула спецназ для полювання на отримані Україною HIMARS – Жданов

Липень, 18 в 21:23

Росія перекинула спецназ для полювання на отримані Україною реактивні артилерійські системи HIMARS після точних ударів ЗСУ по російських складах на тимчасово окупованих територіях. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

– Справді вони намагаються підійти до цього питання максимально серйозно. Як кажуть: у кого що болить, той про те й каже. Тому для них це головний біль, до того ж дуже сильний. Є інформація, що вони навіть перекинули сюди спецназ до 200 осіб, причому виключно із західним екіпіруванням та озброєнням. Для заслання диверсійно-розвідувальних груп на нашу територію та полювання за реактивними системами залпового вогню великокаліберними великої дальності. Це війна – тепер буде війна спецназів. Наш спецназ ліквідуватиме ці групи, а ці групи намагатимуться полювати на нашій території. Це ще один етап війни. І на це варто було чекати.

За його словами, дуже важко визначити точне місцезнаходження РСЗВ HIMARS, оскільки внаслідок дальності стрілянини системам не потрібно наближатися близько до лінії фронту.

– Дуже важко. Річ у тім, що HIMARS – це одна з останніх розробок. Він уже у 1994 році був зроблений, на відміну від M270 MLRS, яка була ще наприкінці 60-х та на початку 70-х років розроблена. HIMARS робили під високу маневреність. Він має один пакет. Тому його можна перевозити літаком C-130 (він якраз входить до його габаритів). І не потрібна машина, що транспортно-заряджальна машина. Тобто звичайна вантажівка може перевезти пакет у будь-яку точку, а система сама перезаряджається та знімає відстріляні пакети. Тому вона постійно рухається. Внаслідок дальності стрілянини їй не потрібно наближатися до лінії фронту на якусь маленьку відстань. І тому їх знайти практично неможливо.