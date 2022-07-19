Росія перекинула спецназ для полювання на отримані Україною HIMARS – Жданов
Росія перекинула спецназ для полювання на отримані Україною реактивні артилерійські системи HIMARS після точних ударів ЗСУ по російських складах на тимчасово окупованих територіях. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.
– Справді вони намагаються підійти до цього питання максимально серйозно. Як кажуть: у кого що болить, той про те й каже. Тому для них це головний біль, до того ж дуже сильний. Є інформація, що вони навіть перекинули сюди спецназ до 200 осіб, причому виключно із західним екіпіруванням та озброєнням.
Для заслання диверсійно-розвідувальних груп на нашу територію та полювання за реактивними системами залпового вогню великокаліберними великої дальності. Це війна – тепер буде війна спецназів. Наш спецназ ліквідуватиме ці групи, а ці групи намагатимуться полювати на нашій території. Це ще один етап війни. І на це варто було чекати.
За його словами, дуже важко визначити точне місцезнаходження РСЗВ HIMARS, оскільки внаслідок дальності стрілянини системам не потрібно наближатися близько до лінії фронту.
– Дуже важко. Річ у тім, що HIMARS – це одна з останніх розробок. Він уже у 1994 році був зроблений, на відміну від M270 MLRS, яка була ще наприкінці 60-х та на початку 70-х років розроблена. HIMARS робили під високу маневреність. Він має один пакет. Тому його можна перевозити літаком C-130 (він якраз входить до його габаритів). І не потрібна машина, що транспортно-заряджальна машина.
Тобто звичайна вантажівка може перевезти пакет у будь-яку точку, а система сама перезаряджається та знімає відстріляні пакети. Тому вона постійно рухається. Внаслідок дальності стрілянини їй не потрібно наближатися до лінії фронту на якусь маленьку відстань. І тому їх знайти практично неможливо.