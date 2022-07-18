Россияне должны уехать из Крыма после деоккупации полуострова — Ташева
Люди, незаконно переехавшие в Крым после оккупации России, должны покинуть территорию полуострова после освобождения Вооруженными силами Украины. В этом убеждена представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.
По ее словам, это никак не противоречит международному праву. Однако речь идет не о насильственном выселении, а о добровольном выезде из Крыма, куда они незаконно приехали.
Впоследствии российские “переселенцы” смогут подать официальное заявление о предоставлении разрешения на проживание, аргументировав, почему украинские органы должны предоставить им эту возможность. Это будет касаться и украинцев, живших на территории Крымского полуострова последние восемь лет.
Ташева отметила, что под люстрацию попадут нарушители прав человека, военные преступники и лица, совершавшие преступления против человечности и геноцид. Коллаборантов, не совершивших тяжкие преступления, могут подвергнуть амнистии или люстрации. Большинство людей не понесут никакой ответственности за проживание в Крыму, подчеркнула она.