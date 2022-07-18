Россияне должны уехать из Крыма после деоккупации полуострова — Ташева

Июль, 18 в 18:13

Люди, незаконно переехавшие в Крым после оккупации России, должны покинуть территорию полуострова после освобождения Вооруженными силами Украины. В этом убеждена представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

По ее словам, это никак не противоречит международному праву. Однако речь идет не о насильственном выселении, а о добровольном выезде из Крыма, куда они незаконно приехали.

Впоследствии российские “переселенцы” смогут подать официальное заявление о предоставлении разрешения на проживание, аргументировав, почему украинские органы должны предоставить им эту возможность. Это будет касаться и украинцев, живших на территории Крымского полуострова последние восемь лет.

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Ташева отметила, что под люстрацию попадут нарушители прав человека, военные преступники и лица, совершавшие преступления против человечности и геноцид. Коллаборантов, не совершивших тяжкие преступления, могут подвергнуть амнистии или люстрации. Большинство людей не понесут никакой ответственности за проживание в Крыму, подчеркнула она.