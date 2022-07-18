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Факти / Україна / Суспільство

Росіяни повинні виїхати з Криму після деокупації півострова – Ташева

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Крим
Фото: Depositphotos

Люди, які незаконно переїхали до Криму після окупації Росії, повинні покинути територію півострова після звільнення Збройними силами України. У цьому переконана представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

За її словами, це ніяк не суперечить міжнародному праву. Однак йдеться не про насильне виселення, а про добровільний виїзд з Криму, куди вони незаконно приїхали.

Згодом російські “переселенці” зможуть подати офіційну заяву щодо надання дозволу на проживання, аргументувавши, чому українські органи мають надати їм цю можливість. Це стосуватиметься й українців, які жили на територію Кримського півострова останні вісім років.

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Ташева зауважила, що під люстрацію потраплять порушники прав людини, воєнні злочинці та особи, які здійснювали злочини проти людяності та геноцид. Колаборантів, які не вчинили тяжких злочинів, можуть піддати амністії чи люстрації. Більшість людей не нестимуть жодної відповідальності за проживання у Криму, наголосила вона.

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Джерело: Укрінформ
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