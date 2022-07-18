Июль, 18 в 19:19

Еще в 2017 году начал действовать приказ Министерства обороны О временном удостоверении военнообязанного. Соответственно, приказом был введен новый вид военно-учетного документа — временное удостоверение военнообязанного.

Что такое временное удостоверение военнообязанного и кому его выдают — читайте в материале Фактов ICTV.

Временное удостоверение военнообязанного

Это документ, удостоверяющий личность военнообязанного, пребывающего в запасе лиц офицерского состава и лиц рядового, сержантского и старшинского состава.

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Простыми словами, если у вас есть такое удостоверение, то вы причастны к выполнению воинской обязанности.

Бланки временных удостоверений изготавливаются самостоятельно в районных или городских военкоматах.

На бумажке обязательно есть фото владельца, подпись и печать соответствующего военкомата, а также регистрационный номер удостоверения.

Кому выдают временные удостоверения

Временное удостоверение выдается военнообязанным, которые:

взяты на воинский учет военнообязанных и которым присвоены первичные воинские звания офицерского состава запаса (до поступления их личных дел);

потеряли военные билеты (до их получения);

не служили в армии и не имеют военно-учетной специальности;

признаны непригодными в мирное время, ограниченно годными в военное время по состоянию здоровья (по заключению медкомиссии);

прибыли из мест лишения свободы.

Временное удостоверение также выдается военнообязанным женщинам.

Например, такой документ могут выдать лицам, которые непригодны по состоянию здоровья.

Но если на одной из медкомиссий ВЛК решит, что состояние здоровья позволяет проходить службу, вы должны будете выполнить воинский долг.

То есть временное удостоверение выступает как заменитель военного билета для определенных категорий лиц.

Военный билет — документ, который выдается военкоматом гражданам при призыве на военную службу или при зачислении в запас.

Военный билет удостоверяет личность солдата, матроса, сержанта, старшины, находящегося на действительной военной службе.