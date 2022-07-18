Липень, 18 в 19:19

Ще у 2017 році почав діяти Наказ Міністерства оборони Про тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Відповідно, наказом був введений новий вид військово-облікового документа – тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Що таке тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та кому його видають – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Тимчасове посвідчення військовозобов’язаного

Це документ, що посвідчує особу військовозобов’язаного, який перебуває в запасі осіб офіцерського складу або осіб рядового, сержантського і старшинського складу.

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Простими словами, якщо у вас є таке посвідчення, то ви причетні до виконання військового обов’язку.

Бланки тимчасових посвідчень виготовляються самостійно в районних чи міських військкоматах.

На папірці обов’язково є фото власника, підпис та печатка відповідного військкомату, а також реєстраційний номер посвідчення.

Кому видають тимчасові посвідчення

Тимчасове посвідчення видається військовозобов’язаним, які:

взяті на військовий облік військовозобов’язаних та яким присвоєно первинні військові звання офіцерського складу запасу (до надходження їх особових справ);

втратили військові квитки (до їх отримання);

не служили в армії та не мають військово-облікової спеціальності;

визнані непридатними в мирний час, обмежено придатними у воєнний час за станом здоров’я (за висновком медкомісії);

прибули з місць позбавлення волі.

Тимчасове посвідчення також видається військовозобов’язаним-жінкам.

Наприклад, такий документ можуть видати особам, які непридатні за станом здоров’я.

Але якщо на одній з медкомісій ВЛК вирішить, що стан здоров’я дозволяє проходити службу, ви повинні будете виконати військовий обов’язок.

Тобто тимчасове посвідчення виступає як замінник військового квитка для певних категорій осіб.

Військовий квиток — документ, який видається військкоматом громадянам при призові на військову службу або при зарахуванні в запас.

Військовий квиток засвідчує особу солдата, матроса, сержанта, старшини, що перебуває на дійсній військовій службі.