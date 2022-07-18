Июль, 18 в 16:52

Новый опрос компании Gradus Research свидетельствует, что доверие украинцев друг к другу с начала полномасштабного вторжения РФ изменилось.

Так, если в октябре прошлого года всего 45% граждан могли сказать, что доверяют людям, сейчас этот показатель вырос до 63%.

Существенные изменения претерпел и уровень доверия населения людям, проживающим в пределах одного населенного пункта. Количество таких увеличилось до 62% с 32% в прошлом году. Доверие к соседям вышло на показатель в 67%, а к знакомым вплоть до 80%.

Сейчас смотрят

Кроме того, о росте уровня доверия в обществе свидетельствуют и данные о высокой вовлеченности украинцев в помощь своим согражданам, армии и государству. 43% опрошенных реагировали на призывы о помощи в социальных сетях, 39% перечисляли деньги в благотворительные фонды, еще около трети граждан предоставляли деньги и помощь незнакомым людям.

По словам социолога, основателя и директора Gradus Research Евгении Близнюк, в Украине происходит консолидация общества, и растущий уровень доверия позволяет украинцам легче координироваться, донатить на счета незнакомцев и обращаться за помощью не только к людям из круга своих друзей.

— А самое главное – решать проблемы национальной значимости на уровне человек-человек. Без доверия это все было бы невозможно, — подчеркнула она.

Также специалисты подсчитали, что 75% помощи вынужденные переселенцы в Украине получили именно от людей — волонтерских организаций и граждан.

Опрос провела компания Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении.

Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов в размере более 50 тыс. жителей в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региона. Период проведения: 15-16 июня 2022, размер выборки: 1 тыс. респондентов.