Липень, 18 в 16:52

Нове опитування компанії Gradus Research свідчить про те, що довіра українців один до одного з початку повномасштабного вторгнення РФ змінилася.

Так, якщо у жовтні минулого року всього 45% громадян могли сказати, що довіряють людям, зараз цей показник виріс до 63%.

Істотних змін зазнав і рівень довіри населення людям, які проживають в межах одного населеного пункту. Кількість таких збільшилась до 62% з 32% торік. Довіра до сусідів вийшла на показник у 67%, а до знайомих аж до 80%.

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Крім того, про зростання рівня довіри в суспільстві свідчать і дані щодо високої залученості українців до допомоги своїм співгромадянам, армії та державі. 43% опитаних реагували на заклики про допомогу в соціальних мережах, 39% — перераховували гроші до благодійних фондів, ще близько третини громадян надавали гроші та допомогу незнайомим людям.

За словами соціологині, засновниці та директорки Gradus Research Євгенії Близнюк, в Україні відбувається консолідація суспільства, і зростаючий рівень довіри дозволяє українцям легше координуватись, донатити на рахунки незнайомців і звертатися по допомогу не лише до людей з кола своїх друзів.

– А найголовніше — вирішувати проблеми національної значимості на рівні людина-людина. Без довіри це все було б неможливим, – наголосила вона.

Також фахівці підрахували, що 75% допомоги вимушені переселенці в Україні отримали саме від людей — волонтерських організацій та громадян.

Опитування провела компанія Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку.

Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром понад 50 тис. жителів у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіону. Період проведення: 15-16 червня 2022 року, розмір вибірки: 1 тис. респондентів.