Июль, 19 в 20:20

Многие вещи в школьной программе по информатике устарели, поэтому команда Минцифры работает над обновлением курса.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал руководитель развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник.

— Дети дома намного более образованные в сфере цифровых навыков, чем того требует школьная программа. Соответственно, работаем над изменениями к школьной программе. Хотим привести их к более современным требованиям для того, чтобы у детей была возможность конкурентно вырасти в этом направлении, – сказал он.

Мстислав Баник отметил, что в будущем все больше подростков будут выбирать профессии, связанные с IT-технологиями.

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— Я уверен, что через 7-10 лет так и будет, поскольку многие процессы автоматизируются и спектр профессий, которые будут включать сферу IT, будет значительно больше, чем сейчас, — добавил он.

Ранее стало известно, что команды Минцифры и Минобразования работают над реформой школьного курса информатики.

По словам Валерии Ионан, обновленный предмет будет пронизан цифровой грамотностью. Она надеется, что курс появится в программе уже в этом году.