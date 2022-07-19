Липень, 19 в 20:20

Багато речей у шкільній програмі з інформатики є застарілими, тому команда Мінцифри працює над оновленням курсу.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів керівник розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік.

– Діти вдома набагато освіченіші в сфері цифрових навичок, аніж того вимагає шкільна програма. Відповідно, працюємо над змінами до шкільної програми. Хочемо привести їх до більш сучасних вимог для того, щоб у дітей була можливість конкурентно зрости в цьому напрямку, – сказав він.

Мстислав Банік зазначив, що у майбутньому все більше підлітків обиратимуть професії, пов’язані з IT-технологіями.

Зараз дивляться

– Я впевнений, що через 7-10 років так і буде, оскільки багато процесів автоматизуються і спектр професій, які охоплюють сферу IT, буде значно більший, ніж ми маємо зараз, – додав він.

Раніше стало відомо, що команди Мінцифри та Міносвіти працюють над реформою шкільного курсу інформатики.

За словами Валерії Іонан, оновлений предмет буде пронизаний цифровою грамотністю. Вона сподівається, що курс з’явиться у програмі вже цього року.