Июль, 19 в 16:44

В условиях полномасштабной войны учебный процесс в школах Украины с 1 сентября начнется в очном режиме, если позволяет ситуация с безопасностью, а учебное заведение имеет укрытие.

Детальнее о том, как планируют соблюдать условия безопасности во время очного обучения в школах, рассказали образовательный омбудсмен Сергей Горбачев и спикер МВД Украины Алена Матвеева.

Условия восстановления очного обучения

Как отметила сегодня на брифинге Алена Матвеева, школы, где не соблюдены правила безопасности, не смогут с 1 сентября возобновить учебный процесс офлайн.

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– Правительство работает над тем, чтобы как можно больше учебных заведений возобновили свою работу к 1 сентября. Однако за свои парты школьники смогут вернуться только в том случае, если будут соблюдены все нормы безопасности. Все учебные заведения, которые не будут соблюдать соответствующие нормы, не возобновят очное обучение, — подчеркнула спикер МВД.

Она напомнила, что перед открытием школ органы местной власти должны провести ряд мер безопасности. Об этих мерах проинформировали также в Министерстве образования и науки Украины.

Так, для возобновления очного обучения в школах необходимо:

• проверить их и близлежащие территории на наличие взрывоопасных предметов;

• проверить готовность систем оповещения, в частности, доступность информации для детей с нарушениями зрения и слуха;

• определить и соответствующим образом обозначить пути эвакуации, а также организовать регулярные учения по эвакуации школьников в бомбоубежища;

• подготовить укрытия для всех участников учебного процесса;

• создать все условия для пребывания и обучения школьников в бомбоубежищах;

• подключить сеть Wi–Fi в укрытиях для проведения занятий школьников (по возможности);

• создать запасы воды и медикаментов;

• организовать проведение уроков безопасности, тренировок по действиям при воздушной тревоге;

• провести учебные занятия по предоставлению домедицинской подготовки, здравоохранению;

• обеспечить усиленную охрану учебных заведений;

• при необходимости обеспечить подвоз и сопровождение школьников в школу.

Как известно, предусмотрен учебный процесс в очном режиме, дистанционно и смешанная форма (сочетает очный и дистанционный режимы).

Матвеева уточнила, что решение о форме обучения (очной, дистанционной, смешанной) в разных регионах будут принимать отдельно. А возможно, решение будут отдельно принимать даже на уровне учебных заведений.

Какими должны быть укрытия в школах

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в интервью одному из изданий напомнил, что сейчас на местах созданы специальные комиссии по обследованию бомбоубежищ в школах. В их состав обязательно входит представитель ГСЧС.

Укрытия должны отвечать минимальным требованиям безопасности и быть соответствующим образом обустроены, оснащены водоотводом, вентиляцией и т.д. По итогам проверки комиссии определят пригодность укрытий в тех или иных школах для школьников и учителей.

После этого будет понятно, какие учебные заведения смогут восстановить очное или смешанное обучение, а где еще предстоит провести работы по подготовке укрытия.

– Если при школе укрытия нет, комиссия рассматривает вопрос использования сооружений двойного назначения, в частности подвалов смежных зданий или сооружения фортификационных укрытий, — отметил Горбачев.

Согласно нормам, расположение укрытия разрешается в 500 м от школы. В то же время, по словам Горбачева, ГСЧС в условиях войны рекомендует, чтобы укрытия находились на расстоянии до 100 м от учебного заведения.

Омбудсмен подчеркнул, что во время воздушной тревоги дети младшего возраста могут растеряться и начать паниковать. Именно поэтому очень важно проводить для участников учебного процесса тренировки по эвакуации в укрытие.

Простейшие укрытия обычно снабжаются: местами для сидения/лежания; емкостями с питьевой водой из расчета 2 л в сутки на человека, а также технической водой (если отсутствует централизованное водоснабжение); контейнерами для хранения продуктов питания; выносными баками для нечистот (для неканализованных построек); резервным освещением (например, электрическими фонарями или керосиновыми лампами); средствами для тушения пожара; средствами оказания медицинской помощи; средствами связи (телефоном, радиоприемником); лопатами, ломами, топорами и т.д.

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Обучение в укрытиях и дистанционно

Очное обучение в школе будет происходить только тогда, когда в бомбоубежище есть места для всех детей и учителей. Если же мест не хватает, образовательный процесс можно организовать, распределив учебное время в пределах часов (смен) в течение дня, недели, месяца или семестра.

Вопросы организации обучения офлайн будут решать военные администрации (с учетом количества обстрелов, воздушных тревог, расстояния от фронта, наличия укрытий и т.п.). Учителям, которые до сих пор не вернулись из-за границы, могут разрешить работу дистанционно.

Родители имеют право решать, по какой форме (очной, дистанционной или смешанной) будет учиться их ребенок.

Согласно рекомендации Минобразования, обучение может завершаться в укрытии. После отбоя воздушной тревоги школьники и учителя могут вернуться в школу и продолжить процесс образования.

– Понимая, что это непросто, тем не менее, по возможности, по нашему мнению, образовательный процесс во время воздушной тревоги следует продолжать, если в укрытии обеспечено должное освещение, места для сидения и другие условия, – объяснил омбудсмен Горбачев.

Не исключены случаи, что школа приступит к работе в очном формате, но часть детей в классе захотят учиться дистанционно. Согласно объяснению омбудсмена, именно поэтому учебным заведениям нужно установить количество детей, которые планируют учиться онлайн и в очном формате, после чего спланировать образовательный процесс. Например, можно организовать обучение дистанционно как отдельную форму получения образования.

– Например, в школе очно работают три класса определенной параллели 7-х классов в очном формате и один класс в дистанционном формате. Это позволит решить вопрос как с организацией обучения, так и с оплатой труда учителей. Сейчас некоторые органы местного самоуправления организуют дистанционное обучение в одной школе города и приглашают родителей перевести детей в нее. А те, кто будет учиться очно, остаются в своих школах, — говорится в объяснении Горбачева.

Школы в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях Украины будут работать в дистанционном режиме.

Если школа разрушена во время войны, учеников и учителей переведут в ближайшие учебные заведения. По возможности разрушенное учебное заведение может организовать обучение дистанционно.

Работа с родителями

По словам Горбачева, перед началом учебного года школы должны провести информационную работу с родителями, продемонстрировать им укрытие, ознакомить с правилами эвакуации и пребывания в нем.

Кроме того, нужно разработать и донести к сведению школьников, родителей и учителей правила пребывания в бомбоубежищах и передачи ребенка родителям после завершения воздушной тревоги.

Как отметил омбудсмен, нельзя также игнорировать риск террористических актов, принесения взрывных устройств, оружия в учебные заведения, проникновения туда посторонних опасных лиц. Поэтому с родителями и учениками необходимо провести разъяснительную работу, предостеречь их об опасностях и призвать быть внимательными, сообщать о подозрительном поведении.

Проект Безопасная образовательная среда в школе

Как рассказала на брифинге пресс-секретарь МВД Алена Матвеева, Министерство внутренних дел совместно с Минобразования начинают проект Безопасная образовательная среда в школе.

В рамках этого проекта запланирован ряд мероприятий:

• размещение в школах информационных стендов на “доступном для детей языке” относительно мер безопасности в случае опасных ситуаций;

• проведение сотрудниками Национальной полиции и ГСЧС уроков безопасности в учебных заведениях в начале учебного года;

• в 6-11 классах будут внесены изменения в учебную программу в предмет Защита Украины (будет добавлен предмет, рассказывающий о минной безопасности);

• будет обеспечена охрана школ, чтобы создать безопасную среду для детей;

• будут происходить тренировки по эвакуации в укрытия (на данный момент представители ГСЧС уже провели более 3,5 тыс. таких тренировок);

• планируется разработать “азбуку безопасности для школьника” и мобильное приложение с возможными ответами на вопросы по безопасности.

Кроме того, в новом учебном году продолжит действовать проект Школьный офицер полиции, начатый с 2016 года. Его цель – создание безопасной среды во время учебного процесса. В условиях войны будут дополнительно уделяться внимание патриотическому воспитанию и улучшению психологического/физического состояния детей.

Следует отметить, что Кабинет министров Украины рекомендовал начать новый учебный год в школах с 1 сентября. Образовательный процесс продлится до 30 июня 2023 года.

Источник: Украинская правда. Жизнь, Ukrinform TV, Минобразования