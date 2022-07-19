Июль, 19 в 13:17

Министерство образования и науки (МОН) рекомендует учреждениям профессионального высшего и высшего образования начать учебный процесс для студентов старших курсов ориентировочно с 15 августа.

Об этом говорится в письме МОН руководителям учебных заведений.

Отмечается, что в теплые месяцы для обучения следует использовать субботу.

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Также руководителям следует учесть обучение в осенне-зимний период, предусмотрев завершение зимней экзаменационной сессии до конца ноября 2022 года. Начало второго семестра – ориентировочно 15 февраля 2023 года.

Студенты первых курсов учебных заведений начнут обучение с 15 сентября и не позднее 1 октября.

Что касается обучения за государственные средства, то в МОН подчеркивают, что такие места в первую очередь должны получать студенты из районов проведения боевых действий или кто находится под временной оккупацией.

Однако следует немедленно переводить на государственное обучение детей погибших защитников Украины.

Те выпускники, которые не смогли пройти аттестацию из-за того, что находятся в рядах ВСУ, в территориальной обороне, на временно оккупированной территории, в зоне военных действий, могут сделать это позже, когда будут готовы.