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Факты / Украина

Учебный год 2022-2023: готовы ли школы принимать учащихся офлайн

Маліновська Ангеліна, редактор ленты
Учебный год 2022-2023: готовы ли школы принимать учащихся офлайн

Заместитель МОН Андрей Витренко рассказал, готовы ли учебные заведения с начала нового учебного года 2022-2023 принимать учащихся офлайн и является ли нарушением сбор средств с родителей на бомбоубежища в школах.

— Многие школы у нас переполнены, поэтому мы настаиваем, чтобы образовательный процесс был организован таким образом, чтобы количество мест в бомбоубежищах соответствовало количеству участников образовательного процесса. Это не только дети, но и учителя, административный персонал и технический персонал, — отмечает Витренко.

Также он добавил, что важно, чтобы родители видели места, где будут находиться во время воздушных тревог их дети.

Кроме того, Витренко назвал недопустимой ситуацию относительно сбора средств на бомбоубежища в школах.

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Также заместитель МОН рассказал, как получить документы об образовании учащимся с временно оккупированных территорий и тем, кто находится за границей.

— Всю необходимую информацию об аттестате можно получить в Управлении образования соответствующих областей, где были зарегистрированы дети. Если дети переместились на более безопасные территории Украины и были записаны в школу, то там они могут получить свои документы. Находящиеся за рубежом дети могут обращаться в дипломатические представительства с просьбой предоставить им информацию о документах об образовании, — говорит Витренко.

Фото: depositphotos

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