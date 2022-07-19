Липень, 19 в 13:17

Міністерство освіти і науки (МОН) рекомендує закладам фахової передвищої та вищої освіти розпочати навчальний процес для студентів старших курсів орієнтовно з 15 серпня.

Про це йдеться у листі МОН до керівників закладів освіти.

Наголошується, що у теплі місяці для навчання слід використовувати суботи.

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Також керівникам варто врахувати навчання в осінньо-зимовий період, передбачивши завершення зимової екзаменаційної сесії до кінця листопада 2022 року. Початок другого семестру – орієнтовно 15 лютого 2023 року.

Студенти перших курсів закладів освіти розпочнуть навчання від 15 вересня і не пізніше 1 жовтня.

Що стосується навчання за державний кошт, то у МОН наголошують, що такі місця в першу чергу мають отримувати студенти з районів проведення бойових дій або які перебувають в тимчасовій окупації.

Проте негайно переводити на державне навчання дітей загиблих захисників і захисниць України.

Ті випускники, які не змогли пройти атестацію через те, що наразі в лавах ЗСУ, перебувають в територіальній обороні, на тимчасово окупованій території, в зоні воєнних дій, мають можливість зробити це пізніше, коли будуть готові.