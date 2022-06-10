Июнь, 10 в 17:00

Украинские абитуриенты, которым не удастся выехать с временно оккупированных территорий Украины (ВОТ), смогут сдать вступительный экзамен в учреждения высшего образования в формате дистанционного собеседования или творческого конкурса.

Как проинформировал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, это касается и тех выпускников, которых российские оккупанты принудительно переместили на территорию РФ или Беларуси.

– Для абитуриентов, которые не смогут выехать на подконтрольную правительству территорию или которые силой перемещены на временно оккупированную территорию (АР Крым, город Севастополь, ОРДЛО), территорию РФ или Республики Беларусь, будет предусмотрена сдача вступительных экзаменов в формате дистанционного индивидуального устного собеседования или творческого конкурса, — подчеркнул Шкарлет.

Он уточнил, что при поступлении на контрактную форму обучения (для большинства специальностей) таким абитуриентам будет достаточно подать мотивационное письмо.

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По словам Шкарлета, Минобразования работает над тем, чтобы все желающие могли учиться в высших учебных заведениях Украины. В частности, для абитуриентов с временно оккупированных территорий и зон боевых действий создают возможности для участия в Национальном мультипредметном тесте (НМТ).

Именно для этого тестирование будут проводить в три сессии (июль, август, сентябрь) как в Украине, так и за рубежом. Кроме того, предусмотрены дополнительные периоды регистрации на НМТ.

Поступающие также смогут изменить ранее выбранное место сдачи тестирования. В Минобразования работают над тем, чтобы это происходило в безопасных условиях.

– Вопреки блокированию оккупантами выезда абитуриентов, мы боремся за каждого нынешнего и будущего украинского студента, — отметил Шкарлет.

Министр уточнил, что все жители временно оккупированных территорий и мест, где проходят активные бои, после получения положительных результатов на вступительных испытаниях смогут воспользоваться специальной квотой (квота-2) в украинских вузах. Кроме того, они смогут гарантированно поступить в учреждения профессионального высшего образования.

Как известно, в этом году абитуриенты в Украине будут сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ), а не ВНО. Такое решение было принято из-за полномасштабной войны, развязанной РФ.

Мультипредметный тест будет длиться 90 минут и будет включать три дисциплины: украинский язык, математику и историю Украины.

Тестирование пройдет в три сессии: основную (18 июля-10 августа), дополнительную (16-20 августа) и специальную (12-16 сентября). В Украине уже утвердили список населенных пунктов, в которых можно будет сдать НМТ.

Источник: Минобразования, Сергей Шкарлет