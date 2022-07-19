Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

В Дії появится англоязычная версия документов

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Дії появится англоязычная версия документов

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что в приложении Дія появится англоязычная версия документов.

Об этом Федоров написал на своей странице в Facebook.

По его словам, на английском языке будут доступны: загранпаспорт, водительское удостоверение и техпаспорт.

Сейчас смотрят

— Мы переведем загранпаспорт, водительские удостоверения и техпаспорт. Важно, что удостоверение и техпаспорт получат международное кодирование, которое используется в ЕС, США и Канаде, – отметил министр.

Сейчас завершаются технические детали разработки, а затем запустят бета-тест функции.

Ранее сообщалось, что портал Дія предлагает новый цифровой курс по психологической поддержке во время войны.

Фото: Михаил Федоров

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка