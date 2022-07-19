Июль, 19 в 10:59

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что в приложении Дія появится англоязычная версия документов.

Об этом Федоров написал на своей странице в Facebook.

По его словам, на английском языке будут доступны: загранпаспорт, водительское удостоверение и техпаспорт.

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— Мы переведем загранпаспорт, водительские удостоверения и техпаспорт. Важно, что удостоверение и техпаспорт получат международное кодирование, которое используется в ЕС, США и Канаде, – отметил министр.

Сейчас завершаются технические детали разработки, а затем запустят бета-тест функции.

Ранее сообщалось, что портал Дія предлагает новый цифровой курс по психологической поддержке во время войны.

Фото: Михаил Федоров