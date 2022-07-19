В Дії появится англоязычная версия документов
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что в приложении Дія появится англоязычная версия документов.
Об этом Федоров написал на своей странице в Facebook.
По его словам, на английском языке будут доступны: загранпаспорт, водительское удостоверение и техпаспорт.
Сейчас смотрят
— Мы переведем загранпаспорт, водительские удостоверения и техпаспорт. Важно, что удостоверение и техпаспорт получат международное кодирование, которое используется в ЕС, США и Канаде, – отметил министр.
Сейчас завершаются технические детали разработки, а затем запустят бета-тест функции.
Ранее сообщалось, что портал Дія предлагает новый цифровой курс по психологической поддержке во время войны.
Фото: Михаил Федоров