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Факти / Україна / Суспільство

У Дії з’явиться англомовна версія документів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Дії з’явиться англомовна версія документів

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що у застосунку Дія з’явиться англомовна версія документів.

Про це Федоров написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, англійською мовою будуть доступні: закордонний паспорт, водійське посвідчення та техпаспорт.

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– Ми перекладемо закордонний паспорт, водійські посвідчення та техпаспорт. Важливо, що посвідчення та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді, – зазначив міністр.

Наразі завершуються технічні деталі розробки, а згодом запустять бета-тест функції.

Раніше повідомлялося, що портал Дія пропонує новий цифровий курс із психологічної підтримки під час війни.

Фото: Михайло Федоров

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