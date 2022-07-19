У Дії з’явиться англомовна версія документів
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що у застосунку Дія з’явиться англомовна версія документів.
Про це Федоров написав на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, англійською мовою будуть доступні: закордонний паспорт, водійське посвідчення та техпаспорт.
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– Ми перекладемо закордонний паспорт, водійські посвідчення та техпаспорт. Важливо, що посвідчення та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді, – зазначив міністр.
Наразі завершуються технічні деталі розробки, а згодом запустять бета-тест функції.
Раніше повідомлялося, що портал Дія пропонує новий цифровий курс із психологічної підтримки під час війни.
Фото: Михайло Федоров