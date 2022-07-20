Июль, 20 в 16:33

В конце мая Верховная Рада проголосовала за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации до 23 августа 2022 года.

Таким образом, мобилизовать могут граждан от 18 до 60 лет, которые способны выполнять воинский долг.

Будут ли мобилизовать учителей и других участников образовательного процесса — читайте в нашем материале.

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Отсрочка для учителей

18 июля 2022 года Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект 7352, разработанный и поданный депутатами Комитета по вопросам образования, науки и инноваций.

Этот законопроект расширяет круг педагогических и научно-педагогических работников, которые будут иметь право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

Проект предусматривает, что отсрочку от призыва на военную службу будут иметь:

научные работники;

научно-педагогические и педагогические работники.

Однако только при условии, что они работают по основному месту работы в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования, не менее чем на 0.75 ставки.

Проект постановления о принятии за основу проекта Закона Украины О внесении изменений в статью 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации был подписан 19 июля 2022 года.

Действителен он до 19 января 2023 года.

Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки доработает указанный законопроект с учетом поправок и предложений и внести его на рассмотрение Верховной Рады Украины во втором чтении.

Когда законопроект доработают, работники образования будут иметь отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, поэтому мобилизовать их не будут.

Председатель парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, отметил, что для них одним из самых высоких приоритетов является сохранение педагогического и научного потенциала Украины.