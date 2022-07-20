Липень, 20 в 16:33

Наприкінці травня Верховна Рада проголосувала за подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 23 серпня 2022 року.

Таким чином, мобілізувати можуть громадян вікон від 18 до 60 років, які спроможні виконувати військовий обов’язок.

Чи будуть мобілізувати вчителів та інших учасників освітнього процесу – читайте в нашому матеріалі.

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Відстрочка для вчителів

18 липня 2022 року Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект 7352, розроблений і поданий депутатами Комітету з питань освіти, науки та інновацій.

Цей законопроект розширює коло педагогічних і науково-педагогічних працівників, які матимуть право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Проект передбачає, що відстрочку від призову на військову службу матимуть:

наукові працівники;

науково-педагогічні та педагогічні працівники.

Проте лише за умови, що вони працюють за основним місцем роботи у наукових установах та організаціях, закладах вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти, не менш як на 0.75 ставки.

Проект постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до статті 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію був підписаний 19 липня 2022 року.

Дійсний він до 19 січня 2023 року.

Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки доопрацює зазначений законопроект з урахуванням поправок і пропозицій та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

Коли законопроект доопрацюють, працівники освіти матимуть відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, тому мобілізувати їх не будуть.

Голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, зазначив, що для них одним з найвищих пріоритетів є збереження педагогічного та наукового потенціалу України.