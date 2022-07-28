Июль, 27 в 23:44

Российские оккупанты в Херсонской области перебрасывают свою технику и подразделения по трем мостам: железнодорожному, по Каховской дамбе и по Дарьевскому мосту.

Об этом в эфире Фейгин Life рассказал советник председателя ОПУ Алексей Арестович.

По его словам, россияне идут по Каховской дамбе, движутся по Антоновскому железнодорожному мосту и бросили понтонную переправу через Ингулец, потому что в Дарьевке повредили мост.

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— На самом деле скорость перебрасывания войск незначительна. Оккупанты закладывают шпалами рельсы и таким образом едет тяжелая техника… Сейчас все висит на трех мостах: железнодорожном, Каховском и Дарьевском, — сказал Алексей Арестович.

Советник главы ОПУ рассказал, что врагу удалось немало сил и вооружения перебросить на правый берег.