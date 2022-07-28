Липень, 27 в 23:44

Російські окупанти у Херсонській області перекидають свою техніку та підрозділи трьома мостами: залізничним, Каховською дамбою та Дар’ївським мостом.

Про це в ефірі Фейгін Life розповів радник голови ОПУ Олексій Арестович.

За його словами, росіяни йдуть Каховською дамбою, рухаються Антонівським залізничним мостом і кинули понтонну переправу через Інгулець, бо у Дар’ївці пошкодили міст.

Зараз дивляться

– Насправді швидкість перекидання військ незначна. Окупанти закладають шпалами колії і таким чином їде важка техніка… Зараз все висить на трьох мостах: залізничному, Каховському та Дар’ївському, – сказав Олексій Арестович.

Радник голови ОПУ розповів, що ворогу вдалося чимало сил та озброєння перекинути на правий берег.