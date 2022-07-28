На Херсонщині зосереджене найбільше угрупування ВДВ ворога – Арестович
Російські окупанти у Херсонській області перекидають свою техніку та підрозділи трьома мостами: залізничним, Каховською дамбою та Дар’ївським мостом.
Про це в ефірі Фейгін Life розповів радник голови ОПУ Олексій Арестович.
За його словами, росіяни йдуть Каховською дамбою, рухаються Антонівським залізничним мостом і кинули понтонну переправу через Інгулець, бо у Дар’ївці пошкодили міст.
– Насправді швидкість перекидання військ незначна. Окупанти закладають шпалами колії і таким чином їде важка техніка… Зараз все висить на трьох мостах: залізничному, Каховському та Дар’ївському, – сказав Олексій Арестович.
Радник голови ОПУ розповів, що ворогу вдалося чимало сил та озброєння перекинути на правий берег.
– Я думаю, що не менше п’яти, а за деякими даними семи батальйонних тактичних груп. В основному – це десантники, – наголосив Олексій Арестович, підкресливши, що це найбільше угрупування ВДВ, яке Росія залучила у війні в Україні.