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Факти / Україна / Суспільство

На Херсонщині зосереджене найбільше угрупування ВДВ ворога – Арестович

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Антонівський міст в Херсоні
Фото: Depositphotos

Російські окупанти у Херсонській області перекидають свою техніку та підрозділи трьома мостами: залізничним, Каховською дамбою та Дар’ївським мостом.

Про це в ефірі Фейгін Life розповів радник голови ОПУ Олексій Арестович.

За його словами, росіяни йдуть Каховською дамбою, рухаються Антонівським залізничним мостом і кинули понтонну переправу через Інгулець, бо у Дар’ївці пошкодили міст.

Зараз дивляться

– Насправді швидкість перекидання військ незначна. Окупанти закладають шпалами колії і таким чином їде важка техніка… Зараз все висить на трьох мостах: залізничному, Каховському та Дар’ївському, – сказав Олексій Арестович.

Радник голови ОПУ розповів, що ворогу вдалося чимало сил та озброєння перекинути на правий берег.

– Я думаю, що не менше п’яти, а за деякими даними семи батальйонних тактичних груп. В основному – це десантники, – наголосив Олексій Арестович, підкресливши, що це найбільше угрупування ВДВ, яке Росія залучила у війні в Україні.

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