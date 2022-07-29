Июль, 29 в 15:40

Приватбанк позволяет своим клиента открывать много различных платежных карт.

Можно формить универсальную, пенсионную, социальную или карточку для выплат. Все зависит от целей и потребностей клиента.

Можно ли в Приватбанке открыть карту онлайн — читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Что такое Digital-карта Приватбанка

В Приватбанке действительно можно открыть карту онлайн.

Digital-карта — это та же Универсальная или Карта для выплат со всеми их возможностями, но без пластика и отделений.

Такую карту можно добавить в Apple Pay или Google Pay, а также снять наличные в гривне через банкомат с помощью QR-кода.

Digital-карту можно открыть онлайн через приложение Приват24 за считанные минуты и сразу начинать пользоваться.

Кроме того, когда срок действия такой карты истечет или ее заблокируют, можно мгновенно оформить новую.

Как заказать карту Приватбанка онлайн

Как уже упоминалось выше, для этого нужно лишь мобильное приложение или сервис Приват24.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в Приват24.

В меню (сверху) нажмите Кошелек.

Если вы уже имеете карточки Привата, на экране появится вся информация о них. Найдите заначок + (добавить новую карточку).

Выберите тип Digital-карты — кредитка или дебетовая.

Digital-карты — кредитка или дебетовая. Укажите платежную систему — Visa, Mastercard или Union Pay.

Укажите сумму кредитного лимита или откажитесь от него.

Нажмите Далее .

. На экране появится Договор , внимательно просмотрите его.

, внимательно просмотрите его. Если все хорошо, нажмите Продолжить.

Перед вами появится Паспорт потребительского кредитования — нажмите кнопку Подписать .

— нажмите кнопку . Digital-карта оформлена!

Через 10 минут в вашем кошельке появится новая Digital-карта. Вы можете сразу добавить ее в Apple Pay или Google Pay и использовать.