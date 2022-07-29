Липень, 29 в 15:40

Приватбанк дозволяє своїм клієнта відкривати багато різних платіжних карток. Можна оформити універсальну, пенсійну, соціальну чи картку для виплат. Усе залежить від цілей та потреб клієнта.

Чи можна у Приватбанку відкрити картку онлайн – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке Digital-картка Приватбанку

У Приватбанку дійсно можна відкрити картку онлайн.

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Digital-картка – це та сама Універсальна чи Картка для виплат з усіма їх можливостями, але без пластику та відділень.

Таку картку можна додати до Apple Pay чи Google Pay або ж зняти готівку у гривні через банкомат за допомогою QR-коду.

Digital картку можна відкрити онлайн через додаток Приват24 за лічені хвилини та відразу починати користуватися.

Крім того, коли термін дії такої картки закінчиться чи її заблокують, можна миттєво оформити нову.

Як замовити картку Приватбанку онлайн

Як вже згадувалось вище, для цього потрібен лише мобільний додаток або сервіс Приват24.

Авторизуйтесь або зареєструйтесь у Приват24.

У меню (вгорі) натисніть Гаманець.

Якщо ви вже маєте картки Привату, на екрані з’явиться уся інформація про них. Знайдіть заначок + (додати нову картку).

Оберіть тип Digital-картки – кредитка чи дебетова.

Digital-картки – кредитка чи дебетова. Вкажіть платіжну систему – Visa, Mastercard чи Union Pay.

Зазначте суму кредитного ліміту чи відмовтесь від нього.

Натисніть Далі.

На екрані з’явиться Договір , уважно перегляньте його.

, уважно перегляньте його. Якщо все добре, натисніть Продовжити.

Перед вами з’явиться Паспорт споживчого кредитування – натисніть кнопку Підписати.

– натисніть кнопку Digital-картка оформлена!

За 10 хвилин у вашому гаманці з’явиться нова Digital-картка. Ви можете відразу додати її до Apple Pay чи Google Pay та користуватися.