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Факты / Украина / Общество

44% украинцев нуждаются в помощи с утеплением жилья на зиму — исследование МОМ

Валентина Чорна, редактор ленты
опалення

44% украинцев нужна помощь с утеплением жилья на зиму, в частности ремонт или замена окон.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Международной организацией миграции (МОМ) с 17 по 23 июля.

Отмечается, что острые потребности с подготовкой к зиме выявлены и у внутренне перемещенных лиц, и у вернувшихся, и тех, кто не покидал дома с начала полномасштабной войны.

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— 44% всего опрошенного населения сказали, что им нужна помощь по утеплению жилья, такая как ремонт или замена окон. А 26% внутренне перемещенных боятся, что им придется покинуть свое нынешнее жилье, поскольку в нем нет достаточного отопления и теплоизоляции, чтобы прожить там зиму, — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что 60% внутренне перемещенных лиц потеряли работу с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

В то же время 9% внутренне перемещенных лиц не имели никакого дохода с начала войны (с 24 февраля), а 35% сообщили, что месячный доход их семьи не превышает 5 тыс. грн.

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