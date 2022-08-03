Серпень, 03 в 18:16

44% українців потрібна допомога з утепленням житла на зиму, зокрема ремонт або заміна вікон.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного Міжнародною організацією міграції (МОМ) з 17 до 23 липня.

Зазначається, що гострі потреби з підготовкою до зими виявлені і у внутрішньо переміщених осіб, і в тих, хто повернувся, і тих, хто не залишав домівки від початку повномасштабної війни.

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– 44% усього опитаного населення сказали, що їм потрібна допомога з утепленням житла, така як ремонт або заміна вікон. А 26% внутрішньо переміщених бояться, що їм доведеться залишити своє нинішнє житло, оскільки воно не матиме достатнього опалення та теплоізоляції, щоб прожити в ньому зиму, – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що 60% внутрішньо переміщених осіб втратили роботу від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Водночас 9% внутрішньо переміщених осіб не мали жодного доходу від початку війни (з 24 лютого), а 35% повідомили, що місячний дохід їхньої родини не перевищує 5 тис. грн.