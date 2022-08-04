Август, 04 в 18:11

В Киеве почти в 55% автозаправочных станций во время проверки выявляют нарушения по ценообразованию на топливо.

Об этом сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в комментарии одному из изданий.

– Сейчас проверено около 170 АЗС по Киеву. Из них – почти 55% были выявлены нарушения по ценообразованию на горючее. Но по положительному могу сказать, что ситуация по наполнению рынка топливом стабильна и соответствует потребительскому уровню, – отметил он.

По словам Рубана, количество обращений граждан в Госпродпотребслужбу по качеству топлива сейчас уменьшилось. Так, раньше в Киеве ежедневно регистрировалось от пяти до десяти обращений, а сейчас – от одного до пяти.

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Но это не значит, что качество горючего улучшилось. Напротив, Госпродпотребслужба наблюдает обратную тенденцию, фиксируя ухудшение состояния атмосферного воздуха в крупных городах.

Рубан добавил, что в столице фиксируется превышение в 3-4 раза по показателям выбросов и диоксидов и формальдегидов.

– Это указывает на ухудшение состояния самого топлива. Сегодня мониторинг качества горючего не проводится в связи с мораторием. И Госпотребслужба неоднократно обращалась к народным депутатам Украины и Министерству экономики о возобновлении проверок, ведь это защита потребителей, – говорит он.

Кроме того, по состоянию на 4 августа на АЗС наблюдается снижение средних цен на все виды топлива. Детальнее о ценах на АЗС — читайте в материале Фактов ICTV.