Серпень, 04 в 18:11

У Києві майже у 55% автозаправних станцій під час перевірки виявляють порушення щодо ціноутворення на пальне.

Про це повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан у коментарі одному з видань.

– Наразі перевірено близько 170 АЗС по Києву. З них – майже в 55% було виявлено порушення щодо ціноутворення на пальне. Але з позитивного можу сказати, що ситуація по наповненню ринку паливом стабільна і відповідає споживчому рівню, – зазначив він.

За словами Рубана, кількість звернень громадян до Держпродспоживслужби щодо якості пального зараз зменшилася. Так, раніше у Києві щодня реєструвалося від п’яти до 10 звернень, а зараз – від одного до п’яти.

Зараз дивляться

Але це не означає, що якість пального покращилася. Навпаки, Держпродспоживслужба спостерігає зворотню тенденцію, фіксуючи погіршення стану атмосферного повітря у великих містах.

Рубан додав, що у столиці фіксується перевищення в 3-4 рази за показниками викидів і діоксидів, і формальдегідів.

– Це вказує на погіршення стану самого пального. Сьогодні моніторинг якості пального не проводиться в зв’язку з мораторієм. І Держспоживслужба неодноразово зверталася до народних депутатів України та Міністерства економіки щодо поновлення перевірок, адже це захист споживачів, – каже він.

Крім того, станом на 4 серпня на АЗС спостерігається зниження середніх цін на всі види пального. Детальніше про ціни на АЗС – читайте у матеріалі Фактів ICTV.