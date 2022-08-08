РФ використала гіперзвукову ракету Кинджал: військовий експерт пояснив причини та загрози

Серпень, 08 в 20:23

Російська армія використала для ударів по Вінницькій області гіперзвуковий ракетний комплекс Кинджал. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, про що це може свідчити та які є загрози для українців.

– Це більше пов’язано не з відсутністю чи наявністю ракет, а з їхнім випробуванням з подоланням системи протиракетної оборони. Вони випробують цю ракету. Росіяни використали її десь у березні по об’єктах в районі Івано-Франківська. Там було зафіксовано два випадки – один підтверджений, а другий ні.

За його словами, для використання цієї ракети потрібен спеціальний тип винищувачів, з яких завдають ударів по об’єктах. Проте Кинджал – це одна з унікальних на озброєнні РФ.

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