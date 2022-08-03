Август, 03 в 17:05

В Киеве почти 70% родителей готовы, чтобы их дети начали обучение в школах в очном формате.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты опроса, обнародованные в Киевской городской государственной администрации.

— 20% школьников 1 сентября будут находиться за границей. Те, кто не решается отправлять детей в школу, могут выбрать обучение онлайн или по индивидуальной форме. Для этого достаточно написать соответствующее заявление в школе, — сообщили в КГГА.

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Отмечается, что в этом году главное внимание будет уделяться безопасному пребыванию детей и работников в учебных заведениях.

Экспертная комиссия, в которую вошли представители ГСЧС и медицинские работники, уже проверила все школы.

— 70% учебных заведений имеют укрытия, которые обновляются и ремонтируются в соответствии с требованиями. Но даже в этих школах одновременно смогут находиться только столько людей, сколько вмещает укрытие. То есть школы, в которых укрытие не может вместить всех учащихся с учителями, перейдут на двухсменное обучение, — сообщили в КГГА.

Те учебные заведения, где нет ни своего укрытия, которое отвечает всем требованиям, ни безопасного места рядом со школой, куда можно оперативно перевести детей в случае воздушной тревоги, вообще не смогут начать обучение в очной форме.