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Факти / Україна / Суспільство

Більшість батьків проти очного навчання дітей в школах – опитування

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Більшість батьків проти очного навчання дітей в школах – опитування
Фото: Pexels

61,6% батьків, які перебувають в Україні, вважають, що не варто розпочинати очне навчання дітей, навіть якщо дозволяє безпекова ситуація та є укриття.

Офіс освітнього омбудсмена оприлюднив перші результати опитування, в якому взяли участь 25 230 батьків.

Водночас ще 13,3% батьків не знають, чи варто розпочинати офлайн-навчання, і лише 25,1% переконані, що 1 вересня діти мають сісти за парти.

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Відповідно більшість батьків – 62,5% – обрали для своєї дитини дистанційку, 13,8% – очне навчання в закладі освіти.

Крім того, 18,4% батьків ще не знають, яку форму навчання обрати, оскільки до 1 вересня безпекова ситуація може змінитися.

Яку форму навчання обрали батьки для своїх дітей

Фото: Освітній омбудсмен

До ранку 12 серпня триває опитування для здобувачів освіти, педагогів та батьків, які перебувають за кордоном.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголошує, що це опитування не є репрезентативним у сенсі соціологічного наукового дослідження, проте ця модель дозволяє спрогнозувати проблеми у новому навчальному році та підготовці до нього.

Раніше Горбачов висловив думку, що в регіонах, які межують з територіями, де тривають активні бойові дії чи є небезпека ракетних обстрілів, не можна розпочинати офлайн-навчання.

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Джерело: Освітній омбудсмен

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