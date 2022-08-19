Август, 19 в 12:12

В начале мая 2022 года у миллионов украинцев сменился поставщик газа. Теперь почти все бытовые потребители (97,6%) получают газ от газоснабжающей компании (ГК) Нафтогаз Украины.

Кроме того, за доставку газа по-прежнему надо платить оператору газораспределительных сетей или так называемому облгазу.

Именно облгазу с 1 по 5 число каждого месяца передаются показатели газового счетчика. Полученные данные передаются дальше — в газоснабжающую компанию, которая выставляет счет за потребленный газ.

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Как осуществляется уплата за газ и его распределение

После автоматического перехода к Нафтогазу, украинцы не могут понять, почему за транспортировку приходится платить оператору газораспределительных сетей, а не поставщику напрямую.

— Вот эти облгазы не имели возможности закупить нужный объем газа для поставки потребителям, поэтому автоматически эти абоненты были переведены в Нафтогаз. Но облгазы продолжают оплачивать за транспортировку газа локальным сетям и стоимость поддержки газораспределительной инфраструктуры в состоянии, что позволяет украинцам бесперебойно получать приобретенный у поставщика газ, — объясняет общественная активистка и эксперт по ЖКХ Кристина Ненно.

То есть украинцы платят компании, которая осуществляет свою деятельность на основании отдельной лицензии за стоимость услуг по распределению, фактически за транспортировку газа локальными сетями.

А Нафтогазу платится только стоимость за потребительский газ.

— Важно, что этот оператор ГРМ является монополистом на отдельной территории, поскольку только он имеет право использовать и обязанность получать газовые сети, по которым газ транспортируется к конечному потребителю. И человек не может его выбрать или изменить. Например, если в Киеве Киевгаз, то эти сети принадлежат только Киевгазу и он их должен содержать в надлежащем состоянии, чтобы в дома потребителей бесперебойно поступал газ. В случае какой-либо аварийной ситуации, чтобы этот облгаз отремонтировал эти сети, — рассказывает Ненно.

Если не платить за газ — что предусмотрено в Украине

Если при определенных условиях вы решили не платить за доставку газа, газсбыты не имеют права отключить вас от поставки или начислить штраф.

— Если не платить за доставку газа, то ничего не будет. Единственное, что будет расти и накапливаться долг. Согласно постановлению Кабмина, любым поставщикам коммунальных услуг запрещено (в том числе и газоснабжающим компаниям) начислять штрафы, пени или отключать потребителей за неоплаченные коммунальные услуги или уплаченые не в полном объеме, — отмечает Кристина Ненно.

Ненно добавляет, что потребитель может пользоваться газом, но долг будет накапливаться. После того, как закончится действие военного положения в Украине, его придется оплатить.

Но в соответствии с действующим законодательством, если потребитель не платил за потребленный газ более трех месяцев, газ ему могут перекрыть. Эксперт ЖКХ говорит, что во время военного положения это правило не работает.

— Согласно действующему законодательству, если потребитель не платил за потребленный газ более чем три месяца, газ могут прекратить поставлять. Но этот закон не работает во время действия военного положения. Поэтому, любые поставки газа как бытовым потребителям, так и бюджетным организациям, на сегодня, в стране запрещено отсоединять потребителей, — замечает Ненно.

Могут ли взыскать долг через суд

На сегодняшний день взыскивать через суд любые долги за потребленные коммунальные услуги нельзя. Это подчеркивает и Кристина Ненно.

— Почему? Потому что действует запрет. Все это будет, но потом, после отмены или прекращения действия военного положения. Впоследствии, конечно, все поставщики коммунальных услуг будут обращаться в суд с требованием взыскать задолженность за потребленные услуги. Это будет и к этому нужно готовиться, — говорит эксперт.

Поэтому не стоит рассчитывать на списание или прощение долга. По словам эксперта, все долги нужно будет платить.

— Только в случае, если жилье и имущество полностью уничтожено, тогда платить за коммунальные услуги не нужно, в том числе и за газ, — говорит Ненно.

Если же повреждение жилья произошло недавно, но платежки все равно приходят, нужно обратиться в газоснабжающую компанию с требованием перечислить платежки.

В случае, когда газопровод по улице поврежден, то с момента фиксации прилета соответствующими правоохранительными органами, газоснабжающая компания прекращает начисление услуги.

Можно ли оформить реструктуризацию долга

Кристина Ненно отвечает, что да, можно. Если вы имеете долг по любой коммунальной услуге, можно оформить на нее реструктуризацию долга.

— У нас есть определенный перечень обязательных коммунальных услуг, которые должны предоставляться потребителям. Согласно перечню, любую услугу, по которой вы имеете задолженность, можно перечислить в виде реструктуризации долга, — отмечает Ненно.

Эксперт также добавляет, что во время действия военного положения реструктуризация не имеет никакого смысла, ведь вы можете платить столько, сколько можете.

А уже потом, после отмены военного положения, стоит обратиться к поставщику услуг с целью реструктуризации долгов.

Кроме того, украинцы, которые сейчас вообще ничего не платят, должны будут обязательно оформить реструктуризацию. Если этого не сделать после окончания военного положения, на вас могут подать в суд.

— Если на вас подадут в суд, то придется платить долг и дополнительные судебные издержки. И если вы не будете выполнять судебный приказ, то дополнительно могут наложить аресты на счета и имущество. И уже через судебных исполнителей придется уплатить еще 10% от суммы долга, — предупреждает эксперт ЖКХ.

Кристина Ненно также советует украинцам, которые не имеют возможности платить за услуги в полном объеме, оформлять субсидии.