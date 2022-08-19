Серпень, 19 в 12:12

На початку травня 2022 року в мільйонів українців змінився постачальник газу. Тепер майже всі побутові споживачі (97,6%) отримують газ від газопостачальної компанії (ГК) Нафтогаз України.

Крім того, за доставку газу, як і раніше, треба платити оператору газорозподільчих мереж або так званому облгазу.

Саме облгазу з 1 по 5 число кожного місяця передаються показники газового лічильника. Отримані дані передаються далі – до газопостачальної компанії, яка виставляє рахунок за спожитий газ.

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Як здійснюється сплата за газ та його розподіл

Після автоматичного переходу до Нафтогазу, українці не можуть зрозуміти, чому за транспортування доводиться сплачувати оператору газорозподільчих мереж, а не постачальнику напряму.

– Ось ці облгази не мали змоги закупити потрібний об’єм газу для постачання споживачам, тому автоматично ці абоненти були переведені в Нафтогаз. Але облгази продовжують оплачувати за транспортування газу локальним мережам і вартість підтримки газорозподільної інфраструктури у стані, що дозволяє українцям безперебійно отримувати придбаний у постачальника газ, – пояснює громадська активістка та експертка з ЖКГ Кристина Ненно.

Тобто українці сплачують компанії, яка здійснює свою діяльність на підставі окремої ліцензії за вартість послуг з розподілу, фактично за транспортування газу локальними мережами.

А Нафтогазу сплачується лише вартість за споживчий газ.

– Важливо, що цей оператор ГРМ є монополістом на окремій території, оскільки лише він має право використовувати й обов’язок отримувати газові мережі, якими газ транспортується до кінцевого споживача. І людина не може його обрати чи змінити. Наприклад, якщо у Києві Київгаз, то ці мережі належать лише Київгазу і він їх має утримувати в належному стані, щоб у будинки споживачів безперебійно надходив газ. У випадку якоїсь аварійної ситуації, щоб цей облгаз відремонтував ці мережі, – розповідає Ненно.

Якщо не платити за газ – що передбачено в Україні

Якщо за певних умов ви вирішили не сплачувати за доставку газу, газзбути не мають права відключити вас від постачання чи нарахувати штраф.

– Якщо не платити за доставку газу, то нічого не буде. Єдине, що буде – рости і накопичуватись борг. Відповідно до постанови Кабміну, будь-яким надавачам комунальних послуг заборонено (у тому числі й газопостачальним компаніям) нараховувати штрафи, пені чи відключати споживачів за несплачені комунальні послуги чи сплачені не в повному обсязі, – зазначає Кристина Ненно.

Ненно додає, що споживач може користуватися газом, але борг буде накопичуватись. Після того, як закінчиться дія воєнного стану в Україні, його доведеться сплатити.

Але відповідно до діючого законодавства, якщо споживач не сплачував за спожитий газ більше ніж три місяці, газ йому можуть перекрити. Експертка ЖКГ каже, що під час воєнного стану це правило не працює.

– Відповідно до діючого законодавства, якщо споживач не сплачував за спожитий газ більше ніж три місяці, газ можуть припинити постачати. Але цей закон не працює під час дії воєнного стану. Тому будь-які постачання газу як побутовим споживачам, так і бюджетним організаціям, на сьогодні, в країні заборонено від’єднувати споживачів, – зауважує Ненно.

Чи можуть стягнути борг через суд

На сьогодні стягувати через суд будь-які борги за спожиті комунальні послуги не можна. На цьому наголошує й Кристина Ненно.

– Чому? Тому що діє заборона. Усе це буде, але потім, після скасування або припинення дії воєнного стану. Згодом, звичайно, усі надавачі комунальних послуг будуть звертатися до суду з вимогою стягнути заборгованість за спожиті послуги. Це буде і до цього потрібно готуватися, – каже експертка.

Тож не варто розраховувати на списання чи прощення боргу. За словами експертки, усі борги потрібно буде сплачувати.

– Лише у випадку, якщо житло і майно повністю знищено, тоді платити за комунальні послуги не потрібно, у тому числі й за газ, – каже Ненно.

Якщо ж пошкодження житла відбулось нещодавно, але платіжки все одно приходять, потрібно звернутися до газопостачальної компанії з вимогою перерахувати платіжки.

У випадку, коли газопровід по вулиці пошкоджений, то з моменту фіксації прильоту відповідними правоохоронними органами, газопостачальна компанія припиняє нарахування послуги.

Чи можна оформити реструктуризацію боргу

Кристина Ненно відповідає, що так, можна. Якщо ви маєте борг за будь-якою комунальною послугою, можна оформити на неї реструктуризацію боргу.

– У нас є певний перелік обов’язкових комунальних послуг, які мають надаватися споживачам. Відповідно до переліку, будь-яку послугу, за якою ви маєте заборгованість, можна перерахувати у вигляді реструктуризації боргу, – зазначає Ненно.

Експертка також додає, що під час дії воєнного стану реструктуризація не має жодного сенсу, адже ви можете сплачувати стільки, скільки можете.

А вже потім, після скасування воєнного стану, варто звернутися до надавача послуг з метою реструктуризації боргів.

Крім того, українці, які зараз взагалі нічого не сплачують, повинні будуть обов’язково оформити реструктуризацію. Якщо цього не зробити після закінчення воєнного стану, на вас можуть подати до суду.

– Якщо на вас подадуть до суду, то доведеться сплачувати борг та додаткові судові витрати. І якщо ви не виконуватимете судовий наказ, то додатково можуть накласти арешти на рахунки та майно. І вже через судових виконавців доведеться сплатити ще 10% від суми боргу, – попереджає експертка ЖКГ.

Кристина Ненно також радить українцям, які не мають змоги сплачувати за послуги у повному обсязі, оформлювати субсидії.