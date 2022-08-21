Август, 21 в 15:53

В Украине некоторые территориальные общины обновили сигналы воздушной тревоги из-за обострения ядерного шантажа страны-агрессора Российской Федерации. Они будут сообщать о разных видах опасности.

Как распознать новые сигналы тревоги

уличные бои – два коротких сигнала;

угроза артобстрела – однотонные короткие гудки;

химическая опасность – короткие и ритмичные сигналы;

радиационная опасность – вдвое более быстрые короткие и ритмичные сигналы;

эвакуация из населенного пункта – гудок поезда.

После такого оповещения необходимо включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.

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В Центре противодействия дезинформации напоминают, что в случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд.

Если по области или городу объявили сигнал воздушной тревоги, нужно немедленно следовать до ближайшего укрытия или бомбоубежища. Следует помнить правило двух стен и иметь два выхода из подвала или другого места, где вы решили временно переждать опасность.

Источник: Центр противодействия дезинформации