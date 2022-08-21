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Факты / Украина / Общество

Химическая и радиационная опасность: в Украине появились новые сигналы тревоги

Юля Захарченко, редактор ленты
Химическая и радиационная опасность: в Украине появились новые сигналы тревоги
Фото: Факты ICTV

В Украине некоторые территориальные общины обновили сигналы воздушной тревоги из-за обострения ядерного шантажа страны-агрессора Российской Федерации. Они будут сообщать о разных видах опасности.

Как распознать новые сигналы тревоги

  • уличные бои – два коротких сигнала;
  • угроза артобстрела – однотонные короткие гудки;
  • химическая опасность – короткие и ритмичные сигналы;
  • радиационная опасность – вдвое более быстрые короткие и ритмичные сигналы;
  • эвакуация из населенного пункта – гудок поезда.

После такого оповещения необходимо включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.

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В Центре противодействия дезинформации напоминают, что в случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд.

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Если по области или городу объявили сигнал воздушной тревоги, нужно немедленно следовать до ближайшего укрытия или бомбоубежища. Следует помнить правило двух стен и иметь два выхода из подвала или другого места, где вы решили временно переждать опасность.

Источник: Центр противодействия дезинформации

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