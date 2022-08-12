Август, 12 в 20:31

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, где надежнее прятаться во время обстрелов, если рядом нет бомбоубежищ.

По словам Жданова, на территории частного дома наиболее безопасным укрытием может стать погреб.

— Погреб более безопасен, потому что он углублен в землю. Он окопан как минимум с трех сторон, и сверху, как правило, два перекрытия – само перекрытие погреба и перекрытие кровли. У вас будет больше шансов уцелеть именно там. А если взрыв произойдет рядом с домом, земля примет на себя всю кинетическую энергию взрыва и обломки. Максимум, что может произойти – если разрыв очень близко к погребу, вас там может засыпать или контузить от ударной волны, – сказал он.

Военный эксперт отметил, находясь в доме, лучше использовать правило двух стен.

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– В доме желательно находиться за двумя стенами. Но не забывайте, что стена в полкирпича – это перегородка, которая ударной волной будет вынесена как обычное окно, и еще может нанести травмы человеку, который использует правило двух стен. Нужно учитывать две капитальные стены, две несущие, – сказал Жданов.

А если человек прячется в подвале, там обязательно должно быть несколько выходов, чтобы можно было выбраться в случае завала дома.