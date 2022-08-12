Жданов объяснил, где безопаснее прятаться во время обстрелов, если рядом нет бомбоубежищ
Военный эксперт Олег Жданов объяснил, где надежнее прятаться во время обстрелов, если рядом нет бомбоубежищ.
По словам Жданова, на территории частного дома наиболее безопасным укрытием может стать погреб.
— Погреб более безопасен, потому что он углублен в землю. Он окопан как минимум с трех сторон, и сверху, как правило, два перекрытия – само перекрытие погреба и перекрытие кровли. У вас будет больше шансов уцелеть именно там. А если взрыв произойдет рядом с домом, земля примет на себя всю кинетическую энергию взрыва и обломки. Максимум, что может произойти – если разрыв очень близко к погребу, вас там может засыпать или контузить от ударной волны, – сказал он.
Военный эксперт отметил, находясь в доме, лучше использовать правило двух стен.
– В доме желательно находиться за двумя стенами. Но не забывайте, что стена в полкирпича – это перегородка, которая ударной волной будет вынесена как обычное окно, и еще может нанести травмы человеку, который использует правило двух стен. Нужно учитывать две капитальные стены, две несущие, – сказал Жданов.
А если человек прячется в подвале, там обязательно должно быть несколько выходов, чтобы можно было выбраться в случае завала дома.