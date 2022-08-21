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Факти / Україна / Суспільство

Хімічна та радіаційна небезпека: в Україні оновили сигнал повітряної тривоги

Юля Захарченко, редакторка стрічки
повітряна тривога_сирена

В Україні оновили сигнали повітряної тривоги через загострення ядерного шантажу країни-агресора Російської Федерації. Вони повідомлятимуть про різні види небезпеки.

Як розпізнати нові сигнали тривоги

  • сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів;
  • сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат;
  • сигнал евакуації з міста – це гудок потяга.

Після такого сповіщення потрібно увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.

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