Серпень, 21 в 15:53

В Україні оновили сигнали повітряної тривоги через загострення ядерного шантажу країни-агресора Російської Федерації. Вони повідомлятимуть про різні види небезпеки.

Як розпізнати нові сигнали тривоги

сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів;

сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат;

сигнал евакуації з міста – це гудок потяга.

Після такого сповіщення потрібно увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.