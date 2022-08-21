Хімічна та радіаційна небезпека: в Україні оновили сигнал повітряної тривоги
В Україні оновили сигнали повітряної тривоги через загострення ядерного шантажу країни-агресора Російської Федерації. Вони повідомлятимуть про різні види небезпеки.
Як розпізнати нові сигнали тривоги
- сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів;
- сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат;
- сигнал евакуації з міста – це гудок потяга.
Після такого сповіщення потрібно увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.
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