Август, 24 в 10:00

В среду, 24 августа, Украина празднует 31-й День Независимости в условиях исторических по своей значимости событий – полномасштабной войны с Российской Федерацией.

Факты ICTV пообщались с военными экспертами, чтобы узнать о видах оружия, которое приближает победу Украины в войне с Россией – как западного, так и украинского. А также о том, как изменился паритет сил на фронте и чем поможет ВСУ обучение наших бойцов у западных партнеров.

Топ-5 самого необходимого вооружения

Военный эксперт, аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков отметил, что по сути, Вооруженным силам нужны дополнительные поставки всех основных типов вооружения.

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– Потому что мы ведем уже более полугода наиболее интенсивную межгосударственную войну, начиная с 1945 года. Соответственно, наши потребности огромны, потому что сжигание ресурсов колоссальное, – пояснил он.

Эксперт отметил, что необходимо разделить потребности в обороне и в наступлении. Номенклатура одна и та же, только во втором случае потребности в два-три раза большие.

В топ-5, по версии Белескова, необходимо отнести:

Ракетно-артиллерийское вооружение и боеприпасы к нему – как гаубицы калибра 155 мм и боеприпасы, так и системы HIMARS и боеприпасы к ним. ППО сухопутных войск для прикрытия наших военных в районах сосредоточения и использования. Потому что, как показывает последняя статистика, у россиян задействовано порядка 400-460 самолетов в прифронтовой линии. Этому необходимо противодействовать, и ПЗРК не всегда с этим справляются. Средства мобильности. Как можно больше. То есть легкая бронетехника – БТР, БМП. Чтобы мобильность наших войск была максимальной, и при этом не украинцы скидывались на различные внедорожники, а чтобы все это имело хотя бы базовый уровень защиты против стрелецкого оружия самых малых калибров. Военные беспилотники. Так как наши усилия по покупкам коммерческих беспилотников не компенсируют наши потребности, и глубина и стойкость у них ниже необходимых. Системы связи для управляемости. Так как все, что поставляется, компенсирует общие потребности, но не заменяет настоящие армейские системы связи, шифрованные и стойкие.

Эксперт добавил, что помимо этого топ-5, нам, хотя и в меньшей мере, нужно и другое – к примеру, истребители и основные боевые танки, причем потребности у нас колоссальные.

Новый пакет помощи от США – насколько эффективен?

19 августа глава Офиса президента Андрей Ермак со ссылкой на Пентагон сообщил о новом пакете помощи для Украины в размере до $775 млн, в который вошли боеприпасы к HIMARS, гаубицы, снаряды и беспилотники.

Отвечая на вопрос о том, насколько действенной для Украины станет такая помощь, Белесков заявил, что совершенно ясно, что наши ожидания всегда будут больше, чем готовность партнеров по передаче нам помощи.

– Но факт остается фактом – без американской помощи мы бы так не продержались. Нужно, с одной стороны, говорить о том, что наши потребности куда большие, но и не забывать благодарить наших партнеров, так как без них мы бы не выдержали настолько долго. Да и в дальнейшем наши боевые действия зависят от стран-партнеров, – уверен военный эксперт.

По его словам, этот пакет больше о том, чтобы просто продолжить боевые действия, а не вести наступательную операцию с точки зрения классики Второй мировой войны, когда нужно куда больше тяжелого вооружения и классической ствольной артиллерии.

– Тем не менее, он о том, чтобы дальше ослаблять оборону россиян и подготовиться к наступлению. То, что американцы уже открыто продолжают поставку нам противолокационных ракет – показательно. В комплексе это позволяет ослаблять российский потенциал и подготовиться к каким-либо действиям, чтобы заставить россиян пойти на “жест доброй воли”, – поясняет Николай Белесков.

Он добавил, что ничего принципиально нового в этом пакете нет, однако подчеркнул, что американцы дали нам ракетные комплексы уже двух типов – не только Javelin, но и ТOW-II. США дают еще и необходимые и нужные нам припасы к гранатометам, средства для разминирования и ракеты HARM.

– Со всем этим мы будем делать то, на что нас хватает – бить по логистике, складам с боеприпасами, штабам, военным объектам, ПВО. Таким образом мы будем уговаривать россиян отойти на левый берег Днепра на Херсонщине, насколько я понимаю. Судя по этому новому пакету помощи, американцы в такое развитие событий верят. Потому что речь идет уже о поддержке более активных украинских действий не только в обороне, но и в возвращении своих территорий, – резюмировал он.

Как изменился паритет сил между Украиной и РФ

Военный и политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко пояснил, что основная наша проблема – в необходимости получить количественное преимущество над нашим врагом в артиллерии и боеприпасах.

– На сегодняшний день у нас есть не столько паритет, а по некоторым позициям – даже преимущество над россиянами именно в нашей высокотехничности и в высокотехнологичности того оружия, которое мы используем, – утверждает эксперт.

Он отметил, что если мы говорим об артиллерии, то у нас более дальнобойные, чем у россиян, гаубицы, и такие самоходные установки, как М110, САУ CAESAR или польская Krab. У них есть преимущество над россиянами в технологическом плане и дальнобойности. Так, если у россиян это 20-30 км, то тут расстояние достигает 40-45 км, но нам не хватает их количества.

В то же время военный обозреватель Олег Стариков обратил внимание на то, что у россиян “от 5 до 8 раз выше, чем у нас, количество артиллерии, самолетов, ПВО”.

– Поэтому они и избрали технику огневого вала. До 60 тыс. в сутки они стреляют, мы – куда меньше, – рассказал Стариков.

Какое оружие помогает Украине победить

Коваленко подчеркивает, что нам необходимо больше артиллерии и боеприпасов с возможностью использовать их более масштабно.

Он добавил, что боеприпасы, которые нам сейчас передают, более высокоточные, чем российские, и даже являются интеллектуальными – как боеприпасы с самонаведением SMArt для немецких САУ PzH 2000 или противотанковые управляемые снаряды BONUS для французских САУ CAESAR, а также – артиллерийский боеприпас, который действует как ПТРК Javelin: делаешь выстрел и едешь по своим делам, а он летит в цель, способный действовать как независимая боевая единица уже после того, как был задействован.

Эксперт говорит, что от такого боеприпаса невозможно сбежать и они очень результативны, но пока поставляются в Украину поштучно.

– Также не стоит забывать о M142 HIMARS. Я считаю, что чтобы иметь полное преимущество по всей линии фронта, нам необходимо 20 батарей этой системы. С расчетом, что пусковая – на шесть реактивных боеприпасов, потому что M270 – пусковая на 12 боеприпасов, – сообщил Александр Коваленко.

Он отметил, что 20 батарей – это 80 единиц, которых у нас нет. К тому же число боеприпасов недостаточное, ведь у российских оккупантов очень много объектов на временно захваченных территориях, которые нам нужно уничтожать.

И это не только склады с боеприпасами, топливными материалами, командные пункты и так далее. Это и ремонтные базы, и военные части, и логистика – автодороги, мосты, железная дорога.

– Еще большее количество такого оружия и боеприпасов необходимо для того, чтобы не только защищаться, но и освобождать наши территории. Кроме того, у нас есть потребность в современной ПВО. На сегодня известно, что утверждена поставка двух батарей противоракетных комплексов NASAMS. Но мы понимаем, что этого мало, – заявил Коваленко.

Военный эксперт сообщил, что среди самых важных целей – сделать противоракетную береговую оборону более плотной за счет передачи Украине дополнительных американских противокорабельных комплексов Harpoon.

– Нужно большое количество оружия противолокационного типа, к примеру, ракет AGM-88 HARM, которые можно использовать из разных носителей. Не только из авиации, но и из сухопутных установок — они универсальны. Они могут использоваться для уничтожения российских РЛС (радиолокационных станций) и баз ПВО РФ, которые используются в том числе для ударов по населенным пунктам Украины, тех же С-300, – пояснил он.

Коваленко уверен, что у нас есть возможность сегодня держать оборону, но чтобы максимально успешно наступать, необходимо больше разнообразного оружия.

В наступлении потребуются танки, ББМ и другое, чего на данный момент мы достаточно получили от партнеров из Польши и других стран Восточной Европы. Но в дальнейшем этот вопрос нужно решать на совершенно других уровнях.

– Танковое оружие будет заканчиваться, а в наступлении оно отыгрывает важную роль, – предупредил военный эксперт.

Западная авиация для Украины

Александр Коваленко рассказал, что на сегодняшний день из авиации мы можем использовать в первую очередь советские образцы из Восточной Европы – такие как МиГ-29.

– Конечно, в какой-то момент мы будем говорить о переходе наших Воздушных сил на западные образцы, но это будет уже после войны, потому что это потребует модернизации и полной перестройки наших аэродромов. А если мы начнем делать это сейчас, какова вероятность того, что российские оккупанты не уничтожат их? Они будут нацелены на эти объекты, – утверждает обозреватель.

Он добавил, что также Украине необходимо большое количество обученных пилотов. Сейчас же мы используем в основном советскую авиацию – Су-27, Су-25, Су-27, МиГ-29 и другие.

– Если же брать такую авиацию, как американские F-15 и F-16, нужно понимать, что пилот может обучиться управлению такой авиацией за 4-6 месяцев. Но это еще не профессиональное владение и даже не уровень аса. Для этого понадобятся годы учений и даже участие в некоторых боевых действиях, – заявил Коваленко.

По его словам, сегодня нельзя говорить, что мы можем за полгода или даже год выковать эскадрилью пилотов для F-15 или F-16 — это будет в будущем. Пока же мы будем использовать потенциал, который нам дают в Восточной Европе.

Украинское оружие, успешно показавшее себя на войне

По словам Александра Коваленко, лучшим образом себя продемонстрировал противокорабельный комплекс Нептун благодаря ракетам Р-360, ведь ими был уничтожен российский корабль Москва.

Он подчеркнул, что это оружие украинского производства, против которого не сработало российское ПВО, которое было на него рассчитано.

Еще одним примером техники, которой Украина может гордиться, является колесная самоходная гаубица со стволом калибра 155 мм Богдана.

– Именно она осуществляла постоянное огневое влияние на остров Змеиный, пока он был временно оккупирован россиянами. Очень много говорили о ее перспективах, но ее не смогли улучшить для серийного производства. Однако во время полномасштабного вторжения она продемонстрировала, на что способна, – подчеркнул эксперт.

Другим примером хорошей украинской техники являются украинские боевые танки T-84 Оплот. Коваленко отметил, что хотя их и не очень много на вооружении ВСУ, однако они отлично демонстрируют свои способности в уничтожении российской техники.

Кроме того, есть модернизация ПЗРК Игла-1, которую использовали очень эффективно против российских вертолетов и истребителей во время боевых действий.

– У Украины есть большой опыт по созданию оружия с высоким КПП, но нам всегда чего-то не хватало – то бюджета, то технологий. А наши партнеры до полномасштабного вторжения не всегда готовы были нам с технологиями помочь. К примеру, Франция, можно сказать, сорвала модернизацию наших вертолетов Ми-24 в 2014 году, хотя с тех пор очень большое количество высокотехнологичного оборудования передавали в Российскую Федерацию. Такая была позиция, ничего не поделаешь, – резюмировал эксперт.

Военный обозреватель Олег Стариков, в свою очередь, напомнил, что у нас есть РСЗО Верба, о которой “почему-то все молчат”.

– Не менее важен Нептун, связанный с гибелью корабля Москва, и Богдана – хотя мы сейчас и не сможем новые сделать, у нас нет технологии для стволов. Также в ССО есть кибервойска, которые отлично работают в кибервойне и атакуют госорганы РФ, – перечислил эксперт.

Украина и стандарты НАТО

Стариков подчеркивает: к большому сожалению, Украина с 2014 года приняла недостаточное количество стандартов НАТО и, соответственно, обучение кадров проходило не так быстро, как необходимо.

– Сейчас идет подготовка до 10 тыс. военнослужащих на базах дружественных стран, и это очень важно. Потому что это будут бойцы уже с другим военным мышлением, ведь по старым советским правилам, идет жесткая централизация докладов только наверх, а по стандартам НАТО, даются большие полномочия низшим командирам, – отметил эксперт.

Он пояснил, что когда необходимо принимать решения на местах во время боя, не нужно будет ждать указания сверху – военных готовят так, чтобы они оперативно принимали решения на местах.

– Кроме того, я так думаю, тех, кого готовят, обеспечат той военной техникой, которая необходима. Они будут возвращаться боевыми подразделениями, прошедшими боевое слаживание, с боевой и военной техникой, – выразил убеждение Стариков.

Обозреватель считает, что подготовка бригад, которые обучаются за границей, может стать серьезной силой во время освобождения территорий.

Что Украина может получить в ближайшем будущем

Стариков согласился с мнением Коваленко о том, что Запад дал нам все необходимое оружие, для того чтобы сдерживать оккупантов путем уничтожения логистики и складов высокоточным оружием. Это дает свой результат и не позволяет россиянам реализовывать стратегию огневого вала.

– Дадут ли нам то, что требует Минобороны – 16, 30 или 40 HIMARS и M270 MLRS – сказать сложно. Артиллерии, как видите, особо не дают. САУ дают. Я думаю, до самого конца они артиллерию не будут давать. Дадут снаряды и боеприпасы для HIMARS и M270, к CAESAR и тому подобное, – спрогнозировал он.

Также, по словам аналитика, нам необходимы средства радиоэлектронной борьбы, контрбатарейной борьбы, разведки – это лишь то, в чем нуждаются сухопутные войска.

Кроме того, по его словам, Украине необходимы средства противовоздушной обороны. Западные партнеры передали нам сухопутные Stinger и Gepard, однако у нас нет необходимого оперативного (Бук-М1) и стратегического звена (С-300). Их нужно или делать, или закупать.

Эксперт сомневается в том, что мы сможем получить поддержку ВМС, которая нам тоже нужна – раньше нам помогала Британия, однако сейчас “никакие корабли через Босфор и Дарданеллы не зайдут, так как никто их не пропустит”.

Олег Стариков добавил, что было бы желательно, чтобы западные партнеры подготовили наших летчиков и дали нам F-16. Но получим ли мы их – вопрос. По всей видимости, могут и не дать.

– Но тут есть и другая проблема: даже если мы получим самолеты, просто так использовать их не выйдет. Необходимо подготовить аэеродромное оборудование, инженеров, техобслуживание. Обслуживать эти самолеты в Украине будет некому. Систем радиолокации необходимых у нас также нет. Это все огромнейшие деньги, сотни миллиардов, – подчеркнул он, подтверждая мнение Коваленко по этому вопросу.

Стариков уточнил, что обслуживать такие самолеты нужно ежедневно, а еще в них есть детали, которые нужно менять.

Он заявил, что Украина должна принять стратегическое решение в доктринах и сбросить его в университеты и академии, чтобы на авиационных кафедрах студентов переучивали на новые виды самолетов.

– Преподавателей надо отправлять в Штаты, чтобы их готовили на новые самолеты. Затем они приедут сюда и будут учить курсантов. Это минимум лет пять необходимо, чтобы был первый выпуск, – прогнозирует Олег Стариков.

Какие роды войск обеспечены оружием

Стариков сообщил, что более-менее обеспеченными являются Силы спецопераций, которые считаются одними из самых подготовленных.

– Взрывы все, то, что в Крыму происходит, мы видим, это Силы спецопераций, – заявил аналитик.

Также, по его словам, обеспеченной является территориальная оборона, которая выполняет функцию мобилизационной массы, с которой еще необходимо работать и которую нужно продолжать готовить.

Отметим, что генерал-майор Андрей Ковальчук, командующий ОК Юг, рассказал в интервью иностранному изданию Tablet, что хотя у украинской армии сейчас нет необходимости пополнять свои ряды и призывать новых военных, в дальнейшем могут мобилизовать еще около 500 тыс. украинцев.