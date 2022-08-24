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У середу, 24 серпня, Україна святкує 31-й День Незалежності в умовах історичних за значимістю подій – повномасштабної війни з Російською Федерацією.

Факти ICTV поспілкувалися з військовими експертами, щоб дізнатися про види зброї, яка наближає перемогу України у війні з Росією – як західної, так і української. А також про те, як змінився паритет сил на фронті і чим допоможуть ЗСУ навчання наших бійців у західних партнерів.

Топ-5 найнеобхіднішого озброєння

Військовий експерт, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков сказав, що, по суті, Збройним силам потрібні додаткові поставки усіх основних типів озброєння.

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– Тому що ми ведемо вже понад пів року найінтенсивнішу міждержавну війну, починаючи з 1945 року. Відповідно, наші потреби є величезними, адже спалювання ресурсів колосальне, – пояснив він.

Експерт зазначив, що необхідно розділити потреби в обороні та наступі. Номенклатура одна й та сама, лише у другому випадку потреби у двічі-тричі більші.

У топ-5, за версією Белєскова, необхідно додати:

Ракетно-артилерійське озброєння та боєприпаси до нього – як гаубиці калібру 155 мм та боєприпаси, так і системи HIMARS та боєприпаси до них. ППО сухопутних військ для прикриття наших військових у районах зосередження та використання. Тому що, як показує остання статистика, у росіян задіяно близько 400-460 літаків у прифронтовій лінії. Цьому необхідно протидіяти – і ПЗРК справляються не завжди. Засоби мобільності. Якомога більше. Тобто легка бронетехніка – БТР, БМП. Щоб мобільність наших військ була максимальною, і при цьому не українці скидалися на різні позашляховики, а щоб усе це мало хоча б базовий рівень захисту проти стрілецької зброї найменших калібрів. Військові безпілотники. Оскільки наші зусилля з купівлі комерційних безпілотників не компенсують наші потреби, і глибина та стійкість у них нижчі за необхідні. Системи зв’язку для керованості. Бо все, що поставляється, компенсує загальні потреби, але не замінює справжні армійські системи зв’язку, які шифровані та стійкі.

Експерт додав, що крім цього топ-5, нам, хоча і меншою мірою, необхідне й інше – наприклад, винищувачі та основні бойові танки, причому потреби у нас колосальні.

Новий пакет допомоги від США – наскільки ефективний?

19 серпня глава Офісу президента Андрій Єрмак з посиланням на Пентагон повідомив про новий пакет допомоги для України у розмірі до $775 млн, до якого увійшли боєприпаси до HIMARS, гаубиці, снаряди і безпілотники.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки дієвою для України стане така допомога, Бєлєсков констатував: цілком зрозуміло, що наші очікування завжди будуть більшими, ніж готовність партнерів щодо передачі нам допомоги.

– Але факт залишається фактом – без американської допомоги ми б так не протрималися. Слід, з одного боку, говорити про те, що наші потреби куди більші, але й не забувати дякувати нашим партнерам, оскільки без них ми не витримали б настільки довго, та й надалі наші бойові дії залежать від країн-партнерів, – наголосив військовий експерт.

За його словами, цей пакет більше про те, щоб просто продовжити бойові дії, а не вести наступальну операцію з точки зору класики Другої світової війни, коли потрібно куди більше важкого озброєння та класичної ствольної артилерії.

– Утім, він про те, щоб далі послаблювати оборону росіян та підготуватися до наступу. Те, що американці вже відкрито продовжують постачання нам противолокаційних ракет – показово. У комплексі це дозволяє послаблювати російський потенціал та підготуватися до будь-яких дій, щоб змусити росіян піти на “жест доброї волі”, – зазначає Микола Бєлесков.

Він додав, що нічого принципово нового у цьому пакеті немає, проте наголосив, що американці дали нам ракетні комплекси вже двох типів – не лише Javelin, а й ТOW-II. Також США дають необхідні та потрібні нам припаси до гранатометів, засоби для розмінування та ракети HARM.

– З усім цим ми робитимемо те, на що нас вистачає – бити по логістиці, складах з боєприпасами, штабах, військових об’єктах, ППО. Таким чином ми “вмовлятимемо” росіян відійти на лівий берег Дніпра на Херсонщині, наскільки я розумію. Судячи з цього нового пакету допомоги, американці у такий розвиток подій вірять. Тому що йдеться вже про підтримку більш активних українських дій не лише в обороні, а й у поверненні своїх територій, – резюмував він.

Як змінився паритет сил між Україною та РФ

Військовий та політичний оглядач групи Інформаційний опір Олександр Коваленко пояснив, що основна наша проблема – у необхідності отримати кількісну перевагу над нашим ворогом у артилерії та боєприпасах.

– На сьогодні у нас є не стільки паритет, а за деякими позиціями – навіть перевага над росіянами саме у нашій високотехнічності та високотехнологічності тієї зброї, яку ми використовуємо, – стверджує експерт.

Він зауважив, що якщо ми говоримо про артилерію, то у нас далекобійніші, ніж у росіян, гаубиці, і такі самохідні установки, як М110, САУ CAESAR або польська Krab. Вони мають перевагу над росіянами в технологічному плані та далекобійності. Так, якщо у росіян це 20-30 км, то тут відстань сягає 40-45 км. Але нам не досить їхньої кількості.

Водночас військовий оглядач Олег Старіков звернув увагу на те, що у росіян “від 5 до 8 разів вища, ніж у нас, кількість артилерії, літаків, ППО”.

– Тож вони й обрали техніку вогневого валу. До 60 тис. на добу вони стріляють, ми – набагато менше, – сказав Старіков.

Яка зброя допомагає Україні перемогти

Коваленко наголошує, що нам необхідно більше артилерії та боєприпасів із можливістю використовувати їх масштабніше.

Він додав, що боєприпаси, які нам зараз передають, більш високоточні, аніж російські, і навіть є інтелектуальними – як боєприпаси із самонаведенням SMArt для німецьких САУ PzH 2000 або протитанкові керовані снаряди BONUS для французьких САУ CAESAR. А також – артилерійський боєприпас, що діє як ПТРК Javelin: робиш постріл і їдеш у своїх справах, а він летить за ціллю, здатний діяти як незалежна бойова одиниця вже після того, як був задіяний.

За словами експерта, від такого боєприпасу неможливо втекти і вони дуже результативні, але наразі постачаються в Україну поштучно.

– Не варто забувати про M142 HIMARS. Я вважаю, щоб мати повну перевагу на всій лінії фронту, нам необхідно 20 батарей цієї системи. З розрахунком, що пускова – на шість реактивних боєприпасів, тому що M270 має пускову на 12 боєприпасів, – пояснив Олександр Коваленко.

Він зазначив, що 20 батарей – це 80 одиниць, яких ми не маємо. До того ж кількість боєприпасів недостатня, адже російські окупанти мають дуже багато об’єктів на тимчасово захоплених територіях, які нам потрібно знищувати.

І це не лише склади з боєприпасами, паливними матеріалами, командні пункти тощо. Це й ремонтні бази, і військові частини, і логістика – автодороги, мости, залізниця.

– Ще більша кількість такої зброї та боєприпасів потрібна, щоб не лише захищатися, а й звільняти наші території. Крім того, у нас є потреба в сучасній ППО. На сьогодні відомо, що затверджено постачання двох батарей протиракетних комплексів NASAMS. Але ми розуміємо, що цього замало, – заявив Коваленко.

Військовий експерт повідомив, що серед найважливіших цілей – зробити протиракетну берегову оборону щільнішою за рахунок передачі Україні додаткових американських протикорабельних комплексів Harpoon.

– Потрібна велика кількість зброї протилокаційного типу, наприклад, ракет AGM-88 HARM, які можна використовувати з різних носіїв. Не лише з авіації, а й із сухопутних установок – вони універсальні. Вони можуть використовуватися для знищення російських РЛС (радіолокаційних станцій) та баз ППО РФ, які завдають, зокрема, ударів по населених пунктах України, тих же С-300, – пояснив він.

Коваленко переконаний, що ми маємо можливість сьогодні тримати оборону. Але щоб максимально успішно наступати, треба більше різноманітної зброї.

У наступі будуть потрібні танки, ББМ тощо, чого на даний момент ми достатньо отримали від партнерів з Польщі та інших країн Східної Європи. Але надалі це питання потрібно вирішувати на інших рівнях.

– Танкова зброя закінчуватиметься, а в наступі вона відіграє важливу роль, – попередив військовий експерт.

Західна авіація для України

Олександр Коваленко розповів, що на сьогодні з авіації ми можемо використовувати насамперед радянські зразки зі Східної Європи – такі як МіГ-29.

– Звісно, ​​у якийсь момент ми говоритимемо про перехід наших Повітряних сил на західні зразки, але це буде вже після війни, бо це вимагатиме модернізації та повної розбудови наших аеродромів. А якщо ми почнемо робити це зараз, якою є ймовірність того, що російські окупанти не знищать їх? Вони будуть орієнтовані на ці об’єкти, – стверджує оглядач.

Він додав, що Україні потрібна й велика кількість навчених пілотів. Нині ми використовуємо переважно радянську авіацію – Су-27, Су-25, Су-27, МіГ-29 тощо.

– Якщо ж брати таку авіацію, як американські F-15 та F-16, треба розуміти, що пілот може навчитися управлінню такою авіацією за 4-6 місяців. Але це ще професійне володіння і навіть рівень аса. Для цього знадобляться роки навчань та навіть участь у деяких бойових діях, – заявив Коваленко.

За його словами, поки що не можна говорити, що ми можемо за півроку чи навіть рік викувати ескадрилью пілотів для F-15 чи F-16 – це буде в майбутньому. Зараз ми використовуватимемо потенціал, який нам дають у Східній Європі.

Українська зброя, що успішно показала себе на війні

За словами Олександра Коваленка, найкраще себе продемонстрував протикорабельний комплекс Нептун завдяки ракетам Р-360, адже ним було знищено російський корабель Москва.

Він наголосив, що це зброя українського виробництва, проти якої не спрацювало російське ППО, яке було на неї розраховане.

Ще одним прикладом техніки, якою Україна може пишатися, є колісна самохідна гаубиця зі стволом калібру 155 мм Богдана.

– Саме вона здійснювала постійний вогневий вплив на острів Зміїний, поки його тимчасово окупували росіяни. Дуже багато говорили про її перспективи, але її не змогли покращити для серійного виробництва. Однак під час повномасштабного вторгнення вона продемонструвала, на що здатна, – наголосив експерт.

Іншим прикладом гарної української техніки є українські бойові танки T-84 Оплот. Коваленко зазначив, що хоча їх і не дуже багато на озброєнні ЗСУ, проте вони чудово демонструють свої здібності щодо знищення російської техніки.

Крім того, є модернізація ПЗРК Ігла-1, яку використали дуже ефективно проти російських гелікоптерів та винищувачів під час бойових дій.

– Україна має великий досвід зі створення зброї з високим КПП, проте нам завжди чогось не вистачало – то бюджету, то технологій. А наші партнери до повномасштабного вторгнення не завжди були готові нам з технологіями допомогти. Наприклад, Франція, можна сказати, зірвала модернізацію наших вертольотів Мі-24 у 2014 році, хоча відтоді дуже багато високотехнологічного обладнання передавали до Російської Федерації. Така була позиція, нічого не вдієш, – резюмував експерт.

Військовий оглядач Олег Старіков зі свого боку нагадав, що у нас є РСЗВ Верба, про яку “чомусь усі мовчать”.

– Не менш важливий Нептун, пов’язаний із загибеллю корабля Москва, і Богдана – хоча ми зараз і не зможемо нові зробити, у нас немає технології для стволів. Також у ССО є кібервійська, які відмінно працюють у кібервійні та атакують держоргани РФ, – перерахував експерт.

Україна та стандарти НАТО

Старіков наголошує: на превеликий жаль, Україна з 2014 року прийняла недостатню кількість стандартів НАТО і, відповідно, навчання кадрів проходило не так швидко, як потрібно.

– Наразі триває підготовка до 10 тис. військовослужбовців на базах дружніх країн, і це дуже важливо. Тому що це будуть бійці вже з іншим військовим мисленням, адже за старими радянськими правилами, йде жорстка централізація доповідей лише нагору, а за стандартами НАТО, даються більші повноваження нижчим командирам, – пояснив експерт.

Він зауважив, що коли необхідно приймати рішення на місцях під час бою, не потрібно буде чекати вказівки зверху – військових готують так, щоб вони оперативно ухвалювали рішення на місцях.

– Крім того, я так думаю, тих, кого готують, забезпечать тією військовою технікою, яка потрібна. Вони повертатимуться бойовими підрозділами, що пройшли бойове злагодження, з бойовою та військовою технікою, – висловив переконання Старіков.

Оглядач вважає, що підготовка бригад, які навчаються за кордоном, може стати серйозною силою під час звільнення територій.

Що Україна може отримати у найближчому майбутньому

Старіков погодився з думкою Коваленка про те, що Захід дав нам усю необхідну зброю, для того щоб стримувати окупантів шляхом знищення логістики та складів високоточною зброєю. Це дає свій результат та не дозволяє росіянам реалізовувати стратегію вогневого валу.

– Чи дадуть нам те, що вимагає Міноборони – 16, 30 або 40 HIMARS та M270 MLRS – сказати складно. Артилерії, як бачите, особливо не дають. САУ дають. Я думаю, до самого кінця вони артилерію не даватимуть. Дадуть снаряди та боєприпаси для HIMARS та M270, до CAESAR тощо, – спрогнозував він.

За словами аналітика, нам необхідні засоби радіоелектронної боротьби, контрбатарейної боротьби, розвідки – це лише те, чого потребують сухопутні війська.

Крім того, додає він, Україні потрібні засоби протиповітряної оборони. Західні партнери передали нам сухопутні Stinger та Gepard, однак у нас немає необхідної оперативної (Бук-М1) та стратегічної ланки (С-300). Їх потрібно або робити, або закуповувати.

Експерт сумнівається в тому, що ми зможемо отримати підтримку ВМС, яка нам також потрібна – раніше нам допомагала Британія, проте зараз “ніякі кораблі через Босфор та Дарданелли не зайдуть, бо ніхто їх не пропустить”.

Олег Старіков додав, що було б бажано, щоб західні партнери підготували наших льотчиків і дали нам F-16, але чи отримаємо ми їх – питання. Очевидно, можуть і не надати.

– Тут є й інша проблема: навіть якщо ми отримаємо літаки, просто так використати їх не вийде. Необхідно підготувати аеродромне обладнання, інженерів, техобслуговування. Обслуговувати ці літаки в Україні не буде кому. Систем радіолокації необхідних ми теж не маємо. Це все величезні гроші, сотні мільярдів, – наголосив він, підтверджуючи думку Коваленка з цього питання.

Старіков уточнив, що обслуговувати такі літаки потрібно щодня, а ще у них є деталі, які потрібно міняти.

Він заявив, що Україна має ухвалити стратегічне рішення у доктринах та перекинути його до університетів та академій, щоб на авіаційних кафедрах студентів перевчали на нові види літаків.

– Викладачів потрібно відправляти до Штатів, щоб їх готували на нові літаки. Потім вони приїдуть сюди і навчатимуть курсантів. Це щонайменше років п’ять необхідно, щоб був перший випуск, – сказав Олег Старіков.

Які роди військ забезпечені зброєю

Старіков повідомив, що більш-менш забезпеченими є Сили спецоперацій, які вважаються одними з найпідготовленіших.

– Вибухи всі, те, що в Криму відбувається, ми бачимо, це Сили спецоперацій, – заявив аналітик.

Також, за його словами, забезпеченою є територіальна оборона, яка виконує функцію мобілізаційної маси, з якою ще необхідно працювати та яку потрібно продовжувати готувати.

Зазначимо, що генерал-майор Андрій Ковальчук, командувач ОК Південь, розказав в інтерв’ю іноземному виданню Tablet, що хоча українська армія зараз не має потреби поповнювати свої лави та призивати нових військових, надалі можуть мобілізувати ще близько 500 тис. українців.