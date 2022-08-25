Август, 25 в 17:43

Погода 1 сентября в Украине напомнит, что пришла осень, поскольку температура резко снизится до умеренных отметок. Дожди возможны в южных, центральных и восточных регионах.

По предварительным прогнозам синоптиков, в Киеве 1 сентября без осадков, ночью +14, днем потеплеет до +20.

В Одессе возможен небольшой дождь, ночная температура составит +20, днем ​​– до +23.

Сейчас смотрят

В Днепре 1 сентября также дождь, ночью прогнозируют +15, днем ​​+24.

В Ужгороде без осадков, ночью +14, а днем ​​столбики термометра поднимутся до +25.

На 1 сентября во Львове сухая погода, ночью +12, днем ​​+21.

В Харькове ожидается дождь, ночью +14, днем ​​+20.

Источник: Gismeteo