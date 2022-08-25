Максимум +25, местами дожди: прогноз погоды на 1 сентября в Украине
Фото: Pixabay
Погода 1 сентября в Украине напомнит, что пришла осень, поскольку температура резко снизится до умеренных отметок. Дожди возможны в южных, центральных и восточных регионах.
По предварительным прогнозам синоптиков, в Киеве 1 сентября без осадков, ночью +14, днем потеплеет до +20.
В Одессе возможен небольшой дождь, ночная температура составит +20, днем – до +23.
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В Днепре 1 сентября также дождь, ночью прогнозируют +15, днем +24.
В Ужгороде без осадков, ночью +14, а днем столбики термометра поднимутся до +25.
На 1 сентября во Львове сухая погода, ночью +12, днем +21.
В Харькове ожидается дождь, ночью +14, днем +20.
Источник: Gismeteo