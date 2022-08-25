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Факти / Україна / Суспільство

Максимум +25, місцями дощі: прогноз погоди на 1 вересня в Україні

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Погода 1 вересня
Фото: Pixabay

Погода 1 вересня в Україні нагадає, що прийшла осінь, оскільки температура різко знизиться до помірних позначок. Дощі можливі у південних, центральних та східних регіонах.

За попередніми прогнозами синоптиків, у Києві 1 вересня без опадів, вночі +14, вдень потепліє до +20.

В Одесі можливий невеликий дощ, нічна температура становитиме +20, вдень – до +23.

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У Дніпрі 1 вересня також дощ, вночі прогнозують +15, вдень +24.

В Ужгороді без опадів, вночі +14, а вдень стовпчики термометрі піднімуться до +25.

На 1 вересня у Львові суха погода, вночі +12, вдень +21.

У Харкові очікується дощ, вночі +14, вдень +20.

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Джерело:  Gismeteo

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