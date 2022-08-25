Август, 25 в 18:11

В Киеве решили возобновить программу утепления жилых домов, согласно которой 70% стоимости работ предоставляет город, а треть жители многоквартирных домов должны профинансировать самостоятельно. За эти средства можно утеплить фасад, заменить окна, установить индивидуальный тепловой пункт.

До полномасштабного вторжения программа была очень популярна среди киевлян, количество заявок превышало бюджет. В феврале КГГА только объявила победителей нынешней программы, но после 24 февраля ее вынужденно приостановили.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев рассказал Фактам ICTV, что программу возобновляют.

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По его словам, восстановление будет частичное – средства на проведение работ смогут получить ОСМД, которых накануне в феврале избрали победителями. А это 117 домов.

Правда, по словам Пантелеева, не во всех многоэтажках успеют выполнить работы, ведь до отопительного сезона осталось мало времени. Наружным работам, таким как утепление фасада или кровли, помешают неблагоприятные условия осенью. В КГГА уверяют, что хотят выполнить максимально возможное количество работ. Все, что не успеют, перенесут на следующий год.

– Определенный объем работ мы успеем сделать до конца года. Конечно, война отняла у нас время. Но программа возобновляется. Мы будем утеплять, производить тепловые пункты в домах. Часть выполним в этом году, часть перенесем на следующий год, — подчеркнул Пантелеев.

В начале года общая стоимость работ, которые планировали выполнить в 2022-м в рамках программы софинансирования, была более 280 млн грн, из них из бюджета Киева — 172,2 млн грн, а 107,8 млн грн — это средства ОСМД, то есть жильцов дома. Сегодня все стройматериалы подорожали в несколько раз, как и услуги подрядчиков. Сейчас ОСМД-победители должны откорректировать свои проекты работ с учетом актуальных цен на материалы и оборудование. Когда город проработает обновленные проекты, станет известно, сколько сможет профинансировать в этом году.

К слову, конкурс энергоэффективных проектов в домах ОСМД и ЖСК реализуют в столице с 2015 года. За это время по программе софинансирования 70/30% претворили в жизнь более 1 200 проектов в более чем 1 тыс. домов Киева. Город проинвестировал 1,1 млрд грн, а жители более 350 млн собственных средств. После термомодернизации в некоторых домах экономия превышает 70% в зависимости от погодных условий.

– Результат очевиден – люди из соседних домов получают платежки, которые вдвое отличаются по суммам. На следующий год мы тоже предусмотрим деньги на такую ​​программу, ведь энергетическая безопасность – это тоже элемент обороны страны, – добавил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Принятие заявок на программу софинансирования на следующий год в КГГА обещают анонсировать впоследствии.