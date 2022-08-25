Серпень, 25 в 18:11

У Києві вирішили поновити програму утеплення житлових будинків, за якою 70% вартості робіт надає місто, а третину мешканці багатоквартирних будинків мають профінансувати самостійно. За ці кошти можна утеплити фасад, замінити вікна, встановити індивідуальний тепловий пункт тощо.

До повномасштабного вторгнення програма була дуже популярною серед киян, кількість заявок перевищувала бюджет. У лютому КМДА лише оголосила переможців цьогорічної програми, але після 24 лютого її вимушено призупинили.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв розповів Фактам ICTV, що програму відновлюють.

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За його словами, відновлення буде часткове – кошти на проведення робіт зможуть отримати ОСББ, яких напередодні у лютому обрали переможцями. А це 117 будинків.

Щоправда, за словами Пантелеєва, не у всіх багатоповерхівках встигнуть виконати роботи цьогоріч, адже до опалювального сезону залишилося обмаль часу. Зовнішнім роботам, як-от утепленню фасаду чи покрівлі, завадять несприятливі погодні умови восени. У КМДА запевняють, хочуть виконати максимально можливу кількість робіт. Все, що не встигнуть – перенесуть на наступний рік.

– Певний обсяг робіт ми встигнемо зробити до кінця року. Звісно, війна забрала в нас час. Але програма відновлюється. Ми будемо утеплювати, робити теплові пункти у будинках. Частину виконаємо цього року, частину перенесемо на наступний рік, – наголосив Пантелеєв.

На початку року загальна вартість робіт, які планували виконати у 2022-му в межах програми співфінансування, була понад 280 млн грн, з них із бюджету Києва — 172,2 млн грн, а 107,8 млн грн — це кошти ОСББ, тобто мешканців будинку. Нині всі будматеріали подорожчали в декілька разів, як і послуги підрядників. Тож зараз ОСББ-переможці мають відкоригувати свої проєкти робіт з урахуванням актуальних цін на матеріали та обладнання. Коли місто опрацює оновлені проєкти, стане відомо, скільки зможе профінансувати цьогоріч.

До слова, конкурс енергоефективних проєктів у будинках ОСББ та ЖБК реалізують у столиці з 2015 року. За цей час за програмою співфінансування 70/30% втілили у життя понад 1 200 проєктів у понад 1 тис. будинків Києва. Місто проінвестувало 1,1 млрд грн, а мешканці понад 350 млн власних коштів. Після термомодернізації у деяких будинках економія перевищує 70%, залежно від погодних умов.

– Результат очевидний – люди з сусідніх будинків отримують платіжки, які вдвічі відрізняються за сумами. На наступний рік ми теж передбачимо гроші на таку програму, адже енергетична безпека – це теж елемент оборони країни, – додав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Прийняття заявок на програму співфінансування на наступний рік у КМДА обіцяють анонсувати згодом.