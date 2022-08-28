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Пропонували хабар, щоб виїхати: на кордоні з Польщею затримали двох “студентів”

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Пропонували хабар, щоб виїхати: на кордоні з Польщею затримали двох “студентів”
Фото: Держприкордонслужба

На кордоні з Польщею затримали двох чоловіків, які хотіли виїхати з України під виглядом студентів, а також намагалися дати хабаря.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Зазначається, що 29-річний водій Ауді та його пасажир 28-річний полтавець, на пункті пропуску Устилуг надали фальшиві документи про навчання за кордоном.

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– Після відмови пропуску вони спробували надати хабар у розмірі $500 та €500, після чого їх затримали прикордонники Волинського загону, – йдеться у повідомленні.

Раніше правоохоронці затримали жительку Одеси, яка допомогала виїхати за кордон громадянам призовного віку.

Вона виготовляла фіктивні документи про опіку над її 15-річним прийомним сином та перетинала кордон разом з підлітком.

Чоловіків, які ухиляються від мобілізації, жінка підшукувала у тренажерних залах. Свої послуги правопорушниця оцінювала у $1,5 тис.

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Як чоловікам виїхати за кордон з 1 вересня: умови та документи

Джерело: Держприкордонслужба
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