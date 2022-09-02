Как мужчинам выехать за границу с 1 сентября: условия и документы
С 1 сентября 2022 года украинские мужчины-предприниматели смогут выезжать за границу в краткосрочные командировки.
Воспользоваться такой услугой смогут ФЛП и юридические лица частной формы собственности.
Как мужчине выехать заграницу на 7 дней во время военного положения — читайте в материале Фактов ICTV.
Условия выезда
Выехать смогут только те предприниматели, которые:
- имеют среднюю заработную плата в компании не менее 20 тыс. грн;
- подали налоговую отчетность;
- не имеют задолженности по единому взносу на социальное страхование;
- имеют количество застрахованных лиц за последний месяц отчетного квартала не менее 10 человек;
- внесли гарантированный платеж в 200 тыс. грн.
Что касается гарантийного платежа (залога) — предварительно предприниматель будет вносить 200 тыс. грн на счет в Сбербанке.
Эти деньги вернутся после того, как лицо, которое было в командировке, вернется в Украину.
Если предприниматель не вернулся в Украине, 200 тыс. грн перечисляют на нужды Министерства обороны.
Кроме того, выехать за границу мужчина имеет право лишь на 7 дней.
Как мужчине выехать за границу
По информации Минцифры, для мобильности бизнеса в условиях военного положения с 1 сентября на портале Дія запускается специальная услуга єВідрядження.
19 августа 2022 года правительство приняло постановление, которое позволяет внедрить эту услугу в экспериментальном формате. Об этом сообщили в Минцифре.
Чтобы воспользоваться услугой управления мужчине нужно иметь статус ФЛП или быть юридическим лицом частной формы собственности. Это должно быть подтверждено в Дії.
Далее нужно выполнить все условия:
- внести залог на сумму 200 тыс. грн в Ощадбанк;
- проверить все документы-подана ли налоговая отчетность, нет ли задолженности и тому подобное.
- если предприниматель имеет задолженность или не подал определенные отчеты — это нужно исправить;
- на портале Дія найти услугу єВідрядження и загрузить все документы;
- пользуясь подсказками на экране заполнить необходимые данные и непосредственно саму командировку.