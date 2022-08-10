Август, 10 в 15:48

Правоохранители задержали жительницу Одессы, которая помогала выехать за границу гражданам призывного возраста.

По данным следствия, женщина в тренажерных залах подыскивала мужчин, которые уклоняются от мобилизации, и предлагала им помощь в выезде. Состояла она в изготовлении фиктивных документов об опеке над ее 15-летним приемным сыном и перевозке вместе с подростком за границу.

Свои услуги правонарушительница оценивала в $1,5 тыс.

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— Таким образом, женщина за денежное вознаграждение помогла убегать из Украины трем мужчинам призывного возраста. Правонарушительницу разоблачили оперативники Управления миграционной полиции Одесщины совместно с ювенальными полицейскими, следователями Белгород-Днестровского районного отдела полиции и оперативниками Главного отдела внутренней и собственной безопасности Юг ГНСУ во время очередной попытки выехать за границу вместе с “ухилянтом”, — говорится в сообщении.

Женщине объявили подозрение в организации и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенных по корыстным мотивам (ч.3 ст.332 Уголовного кодекса Украины) и торговле человеком, совершенном в отношении несовершеннолетнего его опекуном повторно (ч.ч.2,3 ст. 149 УКУ).

Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Также решается вопрос о дополнительной квалификации происшествия по факту подделки документов.

Согласно действующему законодательству, за совершенное женщине может грозить до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.